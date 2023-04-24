نقص قطع الغيار قد يجر “الجوية الجزائرية” إلى استئجار الطائرات

تحسبا لموسم الحج والعطل ورحلات شارتر والوجهات الإفريقية

ما تزال 5 طائرات للخطوط الجوية الجزائرية تخضع لعمليات صيانة بالقاعدة التقنية، في ظل استمرار مشكل نقص قطع الغيار وخصوصا اليومية منها، ما دفع الناقل الوطني للتفكير بجدية في ورقة “استئجار الطائرات” تحسبا لموسم الحج والعطل ورحلات “شارتر” الصيفية والوجهات الإفريقية.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة بالجوية الجزائرية لـ”الشروق” أن ملف قطع الغيار ما زال مطروحا ويعود بحدة في كل مرة، بالنظر لوجود مسار استيراد يتطلب الكثير من الإجراءات والوقت سواء في الداخل أو الخارج.

وحسب المصادر ذاتها فإن مخزون قطع الغيار يعاني من نقص، خصوصا ما تعلق بالقطع اليومية ذات الاستعمال المتكرر، موضحا أن النقص يمكن أن يتسبب في عدم جاهزية الطائرات التي تخضع حاليا لعمليات صيانة بالقاعدة التقنية للناقل الوطني.

ووفق مصادرنا، فإن الجوية الجزائرية ستكون أمام تحدي 4 جبهات في الفترة القادمة، هي موسم الحج والعطل التي تشهد عودة عدد كبير من أفراد الجالية، ورحلات “شارتر” إلى وجهات سياحية دولية والتي تعتبر مصدر دخل مهم للشركة، فضلا عن الحفاظ على الوجهة الإفريقية.

ووفق المصادر التي تحدثت إليها “الشروق”، فإن القدرة على المنافسة على 4 جبهات، يتطلب توفر قطع الغيار لضمان جاهزية الطائرات التي هي أصلا في الخدمة أو تلك التي تخضع حاليا لعمليات الصيانة وتوجد خارج الخدمة منذ أشهر.

وشددت المصادر ذاتها، على أنه إذا استمر نقص مخزون قطع الغيار وعدم توفرها تزامنا مع موسم الحج والعطل الصيفية ورحلات شارتر والحفاظ على الوجهات الإفريقية، الذي يتميز بارتفاع كبير في الطلب، فإن الجوية الجزائر أبقت ورقة الاستئجار مطروحة كحل أخير، خصوصا أن الأمر يتعلق بحصص أساسية من السوق للناقل الوطني وجب الحفاظ عليها.

وتشير مصادرنا إلى أن الشركة تتجه لتأجير 3 طائرات في الفترة القادمة في حال استمر مشكل قطع الغيار وعدم جاهزية الطائرات التي تخضع للصيانة، ومن المرجح أن يكون الخيار وطنيا بدرجة أولى من خلال شركة طيران الطاسيلي، فرع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك.

وكما هو معلوم، فإن الناقل الوطني أطلق قبل أشهر مناقصة لاقتناء 15 طائرة جديدة لتدعيم الأسطول الذي يتوفر حاليا على 56 طائرة، في إطار إستراتيجية التوسع خصوصا نحو وجهات افريقية تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية.