نقص مادة التخدير في عيادات الأسنان.. مسؤول بوزارة الصناعة الصيدلانية يوضح

كشف رئيس المرصد الوطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية أن “وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني اتخذت جملة من الإجراءات، بخصوص مواد التخدير الموجهة لجراحة الأسنان.

وأشار بلقاسمي، الأحد، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى إلى أنه “تم توزيع 4 ملايين جرعة، وهو ما سيحل الاضطراب المسجل نهائيا في هذا الإطار قبل نهاية الشهر الجاري”.

من جهة أخرى، كشف رئيس المرصد الوطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية، الدكتور رضا بلقاسمي، أنه سيتم الشروع في إنتاج أدوية السرطان بالجزائر قبل نهاية السنة الجارية.

وقال بلقاسمي، أن “هناك 6 مشاريع لإنتاج أدوية معالجة السرطان ستدخل حيز الخدمة بصفة نهائية مع نهاية العام الجاري، بقدرات إنتاجية كبيرة”.

كما أضاف أن “وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني وخلال خرجاته الميدانية كان دائما يسلط الضوء على ضرورة تسليم هذه المشاريع قبل نهاية هذه السنة الجارية، التي ستسمح بتلبية حاجيات السوق الوطنية”.

وأشار أيضا أن “البعض من هذه المشاريع تملك إمكانيات التصدير، خاصة إلى السوق الإفريقية”.

في سياق متصل أفاد بلقاسمي أنه “بحلول 2024 سيتم القضاء بنسبة كبيرة على الاضطرابات التي عرفها سوق أدوية معالجة السرطان”.

كما أردف ان “هذه المشاريع ستسمح بالإستغناء عن برامج الاستيراد بدون المساس بالوفرة وعدم إحداث توترات حول توفير هذه الأدوية”.

في المقابل أشار ضيف الصباح إلى أن “هناك تحسن في توفر الأدوية بعد جائحة كوفيد 19 بفضل المجهودات التي قامت بها الوزارة مع المتعاملين الصيدلا نيين من أجل ضبط السوق ورفع الطاقات الإنتاجية من أجل ضمان السيادة الصحية”.