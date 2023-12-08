نقطة إفريقية ثمينة لِبلوزداد في مصر

جلب فريق شباب بلوزداد مساء الجمعة نقطة ثمينة من مصر، بعد تعادله سلبا مع مُضيّفه نادي الأهلي.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة الإسكندرية المصرية، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا. تحت إدارة تحكيم من كينيا.

وهكذا تقاسم زملاء المهاجم عبد الرحمان مزيان الرّغيف مع الأهلي بطل النّسخة الماضية، وافتكّوا تعادلا ينبغي تأكيده في الجولات المقبلة، لِحجز مقعد في ربع النّهائي.

وفي مباراة أخرى عن الفوج ذاته، تعادل فرق ميديما الغاني داخل القواعد بِهدف لِمثله مع يانغ أفريكانز التنزاني.

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

1- الأهلي 5ن

2- شباب بلوزداد 4ن

3- ميديما 4ن

4- يانغ أفريكانز 2ن

وفي الجولة الرّابعة، يتبارى رجال المدرب ماركوس باكيتا بِالجزائر مع الأهلي المصري، مساء الـ 19 من ديسمبر الحالي. ويُواجه نادي يانغ أفريكانز التنزاني بِميدانه فريق ميديما الغاني، في اليوم الموالي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِرُبع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.