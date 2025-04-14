نقطة تحول في أكثر التخصصات الطبية دقة

عمليات زرع القلب الاصطناعي في الجزائر

ستشهد الجزائر ثورة طبية في مجال جراحة القلب من خلال إدراج تقنيات حديثة وإجراء عمليات جراحية دقيقة تتمثل في تعميم زراعة القلب الاصطناعي بعد نجاح أول تجربة مؤخرا، ورغم الإمكانيات التي توفرها الدولة والجهود المبذولة من حيث تكوين الجراحين ومواكبة التطورات العلمية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذا التخصص بحاجة إلى مخطط وطني شامل، باعتباره واحد من أكثر التخصصات الطبية دقة وتعقيدا، خاصة وان الخدمات الجراحية لا تزال محصورة في عدد قليل من الولايات، ما يزيد من معاناة المرضى القادمين من المناطق الداخلية والجنوبية.

وفي سياق ذلك، كشف رئيس مصلحة جراحة القلب بالمؤسسة الاستشفائية “معوش منحد أمقران” بتيزي وزو، الدكتور بوضياف الحاج لـ”الشروق”، عن النتائج التي حققتها واحدة من أهم التجارب التي شهدها قطاع الصحة بالجزائر مؤخرا، والمتمثلة في إجراء أول عملية زرع قلب اصطناعي في تاريخ الطب الجراحي كان المتحدث قد اشرف على إجراءها، واصفا إياها بأنها نقطة تحول حقيقية في مجال جراحة القلب في بلادنا، وأكد البروفيسور بوضياف، أن العملية أجريت شهر نوفمبر الماضي لمريضة كانت في وضع صحي معقد نتيجة قصور قلبي حاد، رغم أن حالتها كانت ميؤوسا منها تقريبا، وأردف المتحدث أن المريضة خضعت سابقا بشكل يومي للعلاج بمستشفى بني مسوس، مع استهلاك الأدوية باستمرار دون تحقيق تقدم ملحوظ في حالتها الصحية، كما عانت حسبه من فقدان شبه كامل للقدرة على الحركة وممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي، كما أن المريضة وصل بها اليأس حدّ تمني الموت فقط لإنهاء كابوسها ومعاناتها خلال فترة مرضها.

وانطلاقا من ذلك، أشار المتحدث إلى أن المصالح المتخصصة تستعد حاليا لإجراء ثلاث عمليات زرع مماثلة خلال الأيام المقبلة، متفائلا بنجاح التجربة وتعميمها في إطار مواكبة احدث التطورات الطبية في العالم، خاصة مع ارتفاع عدد المرضى المصابين بقصور القلب في الجزائر سنويا.

ترشيد الاستثمار لتوسيع عمليات الزرع في الجزائر

من جهته، أكد رئيس مصلحة جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى محمد عبد الرحمان بالعاصمة، البروفيسور جعفر بولنوار، لـ”الشروق”، أن مصالح جراحة القلب متوفرة حاليا في عدد محدود من الولايات، وهي العاصمة، البليدة، تيزي وزو، قسنطينة ووهران وهي غير كافية حسبه لتغطية العدد الكبير من المرضى، قائلا أن القطاع العام يتولى حاليا مهمة تكوين الجراحين والممرضين المختصين في التروية وكذا ممرضي جراحة القلب وأطباء الإنعاش لتدعيم هذه المصالح.

وفي ما يخص التكفل بالمرضى ماديا، شدد المتحدث على أن الدولة لا تحتاج إلى توصيات في هذا الجانب، حيث تضمن العلاج المجاني لكل المرضى الجزائريين، سواء كانوا حاملين لبطاقة الشفاء أم لا، قائلا أن المرضى في الجزائر مستفيدون من مجانية العلاج سواء تعلق الأمر بإجراء الفحوصات أو حتى العمليات الجراحية.

وبخصوص العمليات الدقيقة، لفت بولنوار إلى أن الجزائر شهدت منذ أشهر أول عملية جراحية لزراعة قلب اصطناعي على يد البروفيسور بوضياف الحاج، واصفا إياها بـ”السابقة الأولى من نوعها”، داعيا إلى تعميم مثل هذه العمليات في مختلف المستشفيات وفتح مصالح جديدة بجميع الولايات، نظرا لأهميتها لمرضى القصور القلبي المزمن وتكلفتها العالية بالعيادات الخاصة، كما دعا المتحدث إلى ضرورة توفير ميزانية خاصة وإعانة مادية من طرف الدولة للمصالح الجراحية الجامعية حتى تتمكن من إجراء هذا النوع من التدخلات الجراحية لجميع المرضى دون استثناء،– يضيف – إن الجزائر حققت “أشواطا معتبرة” لحد الساعة في مجال العلاج وجراحة القلب، رغم وجود بعض النقائص التي تتطلب تشخيصا دقيقا، من خلال وضع خطة مدروسة لتوفير حلول حقيقية، وبرنامج وطني واضح على حد تعبيره، مشيرا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي والأجهزة الطبية المتطورة، عبر الاستثمار من قبل رجال الأعمال وإشراك المختصين في ذلك.

وأجمع مختصون وجراحون على هامش الدورة الـ 14 للمؤتمر الوطني للجمعية الجزائرية لجراحة القلب الذي انعقد بالجزائر العاصمة أول أمس، على أهمية تكوين الأطباء المقيمين وتمكينهم من الاطلاع على أحدث التطورات الأكاديمية والتقنية في مجال جراحة القلب، كما تطرق المتدخلون إلى التحديات الراهنة في التعامل مع مرضى قصور القلب المزمن، والتشديد أن الفئات الحرجة تحتاج إلى تدخل فوري، خصوصا في ظل تزايد عدد المرضى وفشل العلاج التقليدي.