نقطة ضعف لاعبي غينيا عشية مواجهة الجزائر

استنادا إلى المدرب كامارا

حدّد مدرب منتخب غينيا كوناكري للاعبين المحليين سليمان كامارا نقطة ضعف عناصره، عشية مواجهة نظرائهم الجزائريين.

وتُجرى المباراة بِالعاصمة الأوغندية كامبالا هذا الجمعة، في إطار الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان” 2025.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه، الخميس، قال المدرب سليمان كامارا: “هناك نقص في النضج والخبرة. حتى لو اجتهدنا في التدريب، ما زلنا نواجه نفس المشاكل. لقد عملنا كثيرا على تحسين مهاراتنا في إنهاء الهجمات منذ المباراة الأخيرة. لا تزال هذه مشكلة فريقنا”.

ويُشير مدرب منتخب غينيا كوناكري للعناصر المحلية إلى ضعف المهاجمين وقلّة خبرتهم، بِدليل أن لاعبيه اكتفوا بِتسجيل هدفَين فقط في 3 مقابلات.

وعن نظرته إلى مباراة الجزائر، قال سليمان كامارا: “يجب أن نفوز غدا، حتى لو كان ذلك لإنقاذ شرفنا. لا أعتقد أن لدينا أي أعذار. علينا أن نأتي للفوز، كما فعلنا ضد جنوب إفريقيا (رغم الخسارة 1-2). الفوز للحصول على ست نقاط وانتظار نتائج الفرق الأخرى. حتى لو اضطررنا للعودة إلى أرضنا، علينا أن نفعل ذلك بِشرف”.

وحتى في حال فوز الغينيين، فإن فرصهم في بلوغ ربع النهائي ضئيلة، ذلك أن مباراة الجزائر هي آخر مواجهة لهم في دور المجموعات، في حين تُجرى الجولة الخامسة والأخيرة الإثنين المقبل، وحينها يبقى رجال المدرب سليمان كامارا في حالة من القلق والترقّب.