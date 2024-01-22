نقطة فقط ويبلغ “الخضر” ثُمن النّهائي

تكفي المنتخب الوطني الجزائري نتيجة التعادل مع منافسه الموريتاني سهرة هذا الثلاثاء، لِيبلغ رجال جمال بلماضي ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

جاء ذلك بعد انتهاء مقابلات دور المجموعات للفوجَين الأوّل والثاني، سهرة الإثنين.

وفي حال التعادل مع موريتانيا، يرتفع رصيد “الخضر” إلى 3 نقاط، ويمرّون إلى الدور الثاني بِأفضل رتبة ثالثة. التي تُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.

وفي جدول الترتيب النّهائي للفوج الأوّل، تموقعت كوت ديفوار ثالثة بِرصيد 3 نقاط، وفي الفوج الثاني شغلت غانا الرّتبة الثالثة بِرصيد نُقطتَين. وعليه، فإن تعادل المنتخب الوطني مع الفريق الموريتاني، يجعله يتفوّق على غانا بِرصيد النقاط، وعلى كوت ديفوار بِمقياس فارق الأهداف (لا شيء للجزائر/ -3 لِكوت ديفوار).

هذا وباتت مصر خامس منتخب يتأهّل لِثُمن النّهائي، بعد تعادلها بـ (2-2) مع جزر الرّأس الأخضر، وتموقعها في المركز الثاني.