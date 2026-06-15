نقلة رقمية جديدة في نظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين، على مراسم توقيع بروتوكول اتفاق بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وبنك التنمية المحلية، يتعلق بإطلاق خدمة الاقتطاع الآلي للاشتراكات، وذلك خلال حفل احتضنته قاعة المحاضرات بالمركز العائلي بن عكنون.

وجرت مراسم التوقيع بحضور شركاء اجتماعيين وممثلي بعض الفئات المهنية، إلى جانب إطارات من القطاعين، في إطار يعكس الأهمية التي توليها مختلف الأطراف لمسار الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحديث منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز نجاعتها وتطوير آليات عملها.

ويأتي هذا البروتوكول تجسيدًا لتوجيهات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الرامية إلى مواصلة عصرنة خدمات الضمان الاجتماعي وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات، ضمن رؤية شاملة تقوم على ترسيخ الرقمنة وتحسين جودة الخدمة العمومية وتبسيط الإجراءات، بما يضمن مرونة أكبر في الخدمات المقدمة للمرتفقين واستجابة أسرع لاحتياجاتهم.

كما تعكس هذه الخطوة ديناميكية الإصلاح التي يشهدها القطاع، من خلال الانتقال نحو حلول رقمية متكاملة في مجال تحصيل الاشتراكات، استنادًا إلى تجارب سابقة شملت توقيع اتفاقيات شراكة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وبنك التنمية المحلية، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة وتوسيع نطاق الرقمنة ليشمل فئة غير الأجراء.

ويؤكد هذا البروتوكول مجددًا التزام الدولة بمواصلة تحديث أدوات التسيير وتكريس الرقمنة كخيار استراتيجي، بما يعزز فعالية الأداء العمومي ويكرّس استدامة منظومة الحماية الاجتماعية.