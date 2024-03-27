نقل أزيد من 15 مليون مسافر عبر المطارات في 2023

تم نقل أزيد من 15 مليون مسافر عبر المطارات الـ36 المفتوحة على الملاحة الجوية العمومية خلال سنة 2023، حسبما أفاد به، الثلاثاء، وزير النقل محمد الحبيب زهانة.

وتم تقديم هذه الحصيلة في جلسة استماع أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لعرض حصيلة نشاطات قطاع النقل لـ2023.

وأوضح زهانة في عرضه أن المطارات المفتوحة على الملاحة الجوية العمومية، والبالغ عددها 36 مطارا، سجلت خلال العام الفارط حوالي 15.4 مليون مسافر من بينهم 6.7 مليون مسافر على الشبكة الداخلية و8.6 مليون على الشبكة الدولية.

كما سجلت هذه المطارات حمولة تتجاوز 44700 طن في مجال نقل البضائع، حسب الأرقام التي قدمها الوزير.

ولفت زهانة، في نفس السياق، إلى أن مطار الجزائر لوحده سجل خلال 2023 حركة مسافرين قدرت بـ 8 ملايين مسافر من بينهم 5.6 مليون مسافر على الشبكة الدولية و2.4 مليون مسافر على الشبكة الداخلية، مع تسجيل حمولة قدرها 42400 طن.

وقامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية خلال نفس الفترة بنقل 7 ملايين مسافر (2.3 مليون على الشبكة الداخلية و4.7 مليون على الشبكة الدولية) على متن 32215 رحلة جوية.

فيما نقلت شركة طيران الطاسيلي ما يقارب 1.3 مليون مسافر (1.2 مليون على الشبكة الداخلية و63 الف على الشبكة الدولية)، وفقا للمتحدث.

وبخصوص نشاط النقل البحري، كشف الوزير أن الموانئ التجارية العشرة عالجت في 2023 أزيد من 125 مليون طن من البضائع وحوالي 5ر1 مليون حاوية مكافئة EVP مع تسجيل 767 الف مسافر.

وفيما يتعلق بالنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه، تظهر البيانات التي عرضها زهانة أن الشركة الوطنية النقل بالسكك الحديدية قامت خلال 2023 بنقل حوالي 36 مليون مسافر و5 ملايين طن من البضائع، وهذا بفضل تشغيل 380 عربة لنقل المسافرين و10317 مقطورة لنقل البضائع.

أما شركة استغلال الترامواي “سيترام”، فقد قامت بنقل ما يعادل 100 مليون مسافر عبر خطوطها السبع قيد الاستغلال في ولايات الجزائر، وهران، قسنطينة، سيدي بلعباس، ورقلة، سطيف ومستغانم.

كما أن مؤسسة “مترو الجزائر” نقلت خلال نفس الفترة 46 مليون مسافر، عبر خطها في العاصمة الذي يمتد على طول 18.7 كلم والمتضمن 19 محطة، وفقا للوزير.

وحول نشاط للنقل بالكوابل، أشار زهانة إلى نقلها لحوالي 8.4 مليون راكب خلال السنة الفارطة، عبر المدن الثماني المزودة بهذه الوسيلة وهي الجزائر العاصمة، قسنطينة، عنابة، تلمسان، سكيكدة، وهران وتيزي وزو.

وعن النقل عبر الطرقات، فقد بلغ عدد الناقلين العموميين 538 ألف ناقل من بينهم 58 ألف ناقل للمسافرين، و480 ألف ناقل للبضائع يستغلون 745 ألف شاحنة توفر حمولة تفوق 8.1 مليون طن من الحمولة المفيدة.

وكشف الوزير أن المؤسسات العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري للمسافرين نقلت العام الماضي 205 مليون مسافر عبر 48 ولاية، مشيرا إلى انشاء 10 مؤسسات على مستوى الولايات الجنوبية الجديدة.

كما قام مجمع “لوجيترانس” بنقل أزيد من 4.7 مليون طن من البضائع المختلفة خلال 2023، مع قطع ما يقارب 126 مليون كلم باستغلال حوالي 3500 شاحنة مختلفة الاحجام، منها 600 مملوكة للمجمع.

وتطرق الوزير في عرضه إلى برنامج عمل القطاع واهم التدابير والاستثمارات الرامية إلى تحديثه وعصرنته.

وفي هذا الإطار، أكد زهانة، أنه نظرا للتطورات المسجلة على مستوى حركة المسافرين والطائرات عبر الأجواء الجزائرية، سخرت الدولة مبالغ مالية معتبرة من أجل مواكبة هذا التطور من خلال تسجيل عدة مشاريع خاصة بتطوير قطاع النقل الجوي وضمان سلامة الطيران وأمنه، حيث تم تخصيص بموجب قانون المالية لسنة 2024 بعنوان برنامج الطيران والأرصاد الجوية مبلغ يقدر ب 11.05 مليار دج كرخصة التزام و10.95 مليار دج كاعتمادات دفع.

من جهة أخرى، لفت الوزير إلى توسيع قائمة المطارات التي ستتكفل بعملية الحج لموسم 1444 هـ (2024 م) إلى 12 بعد إضافة كل من مطار غرداية وتلمسان وباتنة، علاوة عن مطار احتياطي وهو مطار تيارت.

وأبرز زهانة أيضا في عرضه المساعي الرامية لرقمنة القطاع من خلال تعميم استعمال المنصة المينائية لتبادل المعطيات الرقمية APCS، وانشاء منصة رقمية لحجز التذاكر للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وتحديث خدمة بيع التذاكر الإلكترونية للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

كما تم إنجاز البوابة الإلكترونية لمتابعة عمليات المعاينة لتجهيزات المراقبة التقنية (مؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات)، مع الانطلاق في تطوير البوابة الإلكترونية للخدمة العمومية، وفي تطوير بوابة خاصة بالزبون لإيداع ملف رقمي للاشتراكات الخاصة بشركة “سيترام”، إضافة إلى تحديث مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر لتطبيق جداول مواعيد الحافلات والبحث عن الطرق والخطوط المستغلة