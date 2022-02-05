نقل أكثر من 500 شخص إلى تمنراست لإعادتهم إلى بلدانهم

عملية ترحيل واسعة للأفارقة المقيمين بطريقة غير قانونية

قامت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع السلطات العمومية والهلال الأحمر الجزائري، الجمعة، بعملية ترحيل أكثر من 500 إفريقي من مختلف الجنسيات مقيمين بطريقة غير شرعية عبر مختلف المناطق بتيبازة، حيث تم تخصيص 17 حافلة لنقلهم إلى ولاية تمنراست الجنوبية لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأفاد مصدر أمني لـ”الشروق”، بأن هذه العملية الواسعة التي قامت بها مختلف المصالح الأمنية والمدنية، تأتي بناء على توصيات وزارة الداخلية لترحيل الأفارقة المتواجدين بطريقة غير قانونية عبر مختلف المناطق ، حيث تم التحضير لهذه العملية من خلال تحديد أماكن تواجدهم بمختلف بلديات الولاية، أين قاموا بتشييد أحياء فوضوية.

وقامت، الجمعة، فجرا، مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع مصالح الحماية المعدنية ومديرية الصحة والهلال الأحمر الجزائري وكذا السلطات الإدارية، بمداهمة الأحياء الفوضوية التي أقاموا بها وتجميع 573 شخص على مستوى مركز الاستقبال لمدينة حجوط والقاعة المتعددة الرياضيات ببلدية سيدي راشد، أين خضعوا التعريف والفحص قبل نقلهم مساء أمس عبر 17 حافلة نحو ولاية تمنراست ومن تم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأضاف المصدر أن عملية تعريفهم لم تكن سهلة لعدم امتلاكهم بطاقات الهوية فضلا عن عدم تصريحهم بحقيقة البلدان التي ينتمون إليها بغرض عرقلة عملية ترحيلهم، وأشار المصدر إلى أنهم ينتمون لعدة بلدان إفريقية على غرار مالي، النيجر، السنغال وبلدان أخرى.

ولفت المصدر إلى الخطورة التي يشكلها تواجد الأفارقة بطريقة غير قانونية، سواء على المستوى الصحي أو الأمني، فأغلب الأشخاص يحملون أمراضا معدية ولا يخضعون إلى الفحوصات فضلا عن إقامتهم بأماكن تجمعهم في ظروف تفتقد بها النظافة وكل مقومات الحياة مما نتج عن احتكاكهم بالمواطنين في نقل العدوى، كما أن أغلبهم صاروا خطر على النظام العام لجنوحهم إلى تكوين عصابات السرقة والاعتداءات لتحصيل تكاليف معيشتهم، فضلا عن تحول بعضهم إلى عصابات للمتاجرة بالمخدرات والمهلوسات.

وخلص المصدر إلى أن العملية ستتواصل بصفة دورية لوضع حد للتواجد الكبير للرعاية الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية وما ينتج عنها من مشاكل على جميع المستويات، ولفت إلى التنسيق والتعاون مع سفارات البلدان التي يتوافد منها الأفارقة للإقامة بالجزائر أو التحضير لعمليات الهجرة السرية نحو أوروبا.