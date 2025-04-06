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نقل.. استئناف رحلات قطار خط “الجزائر- تونس”

الشروق أونلاين
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نقل.. استئناف رحلات قطار خط “الجزائر- تونس”

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الأحد، عن استئناف رحلات القطار على الخط الدولي “الجزائر- تونس- الجزائر”.

وقالت الشركة في بيان لها أن عودة رحلات القطار على خط الدولي “الجزائر – تونس – الجزائر ”  ستكون حسب البرنامج اليومي المعتاد بداية من اليوم الأحد.

وفي 30 مارس الماضي، كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن توقف مؤقت لرحلات القطار على خط “الجزائر –تونس”.

وقالت الشركة في بيان لها أنه سيكون هناك توقف مؤقت لرحلات القطار على خط “الجزائر – تونس – الجزائر ” من يوم الأحد 30 مارس 2025 إلى الجمعة 04 أفريل 2025 ، على أن تستأنف الرحلات يوم الأحد 06 أفريل 2025 حسب البرنامج اليومي المعتاد لهذا الخط.

وقدمت الشركة خالص اعتذاراتها للمسافرين على الازعاج بسبب انقطاع الخدمة خلال هذه الفترة.

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