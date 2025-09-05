نقل: استكمال استيراد 10 آلاف حافلة في فيفري المقبل

أعلن وزير النقل، السعيد سعيود، أن عملية استيراد 10 آلاف حافلة التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ستستكمل في شهر فيفري المقبل.

وأوضح الوزير، في تصريح أدلى به، الخميس، على هامش افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, أن استلام هذه الحافلات سيسمح بالشروع بعدها في المرحلة الثانية من عملية تجديد حظيرة النقل العمومي بالاعتماد على الإمكانيات الوطنية.

وأضاف أن 4680 حافلة مستوردة ستوجه لتعويض المركبات التي يفوق عمرها 30 سنة، فيما ستخصص 5320 حافلة لتعويض جزئي للحافلات التي يتراوح عمرها بين 20 و30 سنة.

وأشار الوزير إلى أن مصالح دائرته انتهت من إحصاء الحافلات القديمة واختيار أصناف الحافلات المستوردة وسعتها والتي ستشمل النقل الحضري وشبه الحضري, النقل ما بين الولايات وكذا النقل الريفي, مبرزا أن دفتر الشروط الخاص بالعملية يوجد في مرحلة الإعداد.

وفي السياق ذاته، أبرز سعيود أن الاستيراد يمثل مرحلة أولى فقط، في انتظار دخول مصانع تركيب الحافلات المنجزة بالجزائر حيز الخدمة, إضافة إلى تلك التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

كما كشف الوزير أن قطاعه يعمل على فتح خطوط جوية مباشرة بين الجزائر وعدد من الدول الإفريقية, فضلا عن تدعيم النقل البحري, مذكرا بوجود خط بحري يربط حاليا الجزائر بإفريقيا الغربية.