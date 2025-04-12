نقل الأضاحي المستوردة إلى مواقع الحجر الصحي قبل التوزيع

لجنة قطاعية لتحديد حصص الولايات وتنظيم نقاط البيع

أمر يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بتنصيب لجنة تقنية مصغرة، تتكون من كل القطاعات المعنية، لتحديد توزيع حصص الأضاحي حسب كل ولاية، مع تحديد كيفية تنظيم نقاط البيع وتاريخ بداية عملية بيع الأضاحي للمواطنين.

وجاء ذلك خلال ترؤسه، السبت، اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة باستيراد أضاحي العيد وتأطير عملية توزيعها، حيث تم عرض المخطط الأولي لتسيير هذه العملية، ابتداء من رسوّ البواخر المحمّلة بالقطعان على مستوى الموانئ المهيأة لذلك، إلى غاية نقاط البيع المباشر للمواطن عبر ولايات الوطن.

وحضر هذا الاجتماع التنسيقي الأمناء العامون للقطاعات المعنية (الداخلية والجماعات المحلية، المالية، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، النقل، العمل، الصناعة والتجارة)، إضافة إلى ممثلي الدرك الوطني، والأمن الوطني، والجمارك، ومدراء المصالح الفلاحية لولايات: الجزائر، البليدة، البويرة، وبومرداس، وكذلك مدراء المؤسسات الاقتصادية المعنية بهذه العملية.

وناقش أعضاء اللجنة المخطط العملياتي الذي يشمل تفاصيل دقيقة حول رزنامة استيراد ودخول القطعان، الظروف المهيئة لاستقبالها على مستوى الموانئ، ونقلها مباشرة إلى مواقع الحجر الصحي قبل توزيعها على نقاط البيع المحصاة من طرف المصالح الولائية، مع ضمان المراقبة الصحية والأمنية من طرف الهيئات والمصالح المخولة لذلك.