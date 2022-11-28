نقل البضائع والجوية الجزائرية والجماعات المحلية.. هذه أهم تعليمات الرئيس تبون

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، بإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية، مع فتح تحقيق فوري لمحاسبة المسؤولين عن تدهور النقل الجوي والبحري للبضائع.

جاء ذلك في خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لعرضين يتعلقان بالبرنامج التكميلي للتنمية لولاية تيسمسيلت، وورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي.

وحسب بيان الاجتماع، فقد عرض الوزير الأول في مستهلّ الاجتماع حصيلة النشاط الحكومي للأسبوعين الماضيين.

وبعد الاستماع لعرض الوزير الأول، وجّه الرئيس تبون التعليمات والأوامر التالية:

1- بخصوص البرنامج التكميلي للتنمية لولاية تيسمسيلت:

عقد اجتماع الحكومة يوم الأربعاء المقبل، بولاية تيسمسيلت. ومباشرة تجسيد البرنامج التكميلي للتنمية بالولاية ميدانيا، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

تسريع استكمال أشغال خط السكة الحديدية الرابط بين تيسمسيلت وبوغزول. ومباشرة أشغال تأهيل الطرقات، التي تربط ولاية تيسمسيلت بالولايات الأخرى.

الموافقة على مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 14، الرابط بين ولاية تيسمسيلت وخميس مليانة بولاية عين الدفلى، على مسافة 84 كيلومتر، وإعادة تهيئته.

دعم برنامج البناء الريفي بالولاية، بما يتناسب مع طابعها الفلاحي والسياحي. مع تخصيص أوعية عقارية، بالتنسيق مع مصالح الغابات. مما سيسمح بعودة العائلات للمهن الحرفية المشهورة في المنطقة.

2- بخصوص ورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي للبضائع:

فتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور هذا القطاع الاستراتيجي في جميع المستويات والمسؤوليات.

دمج الشركتين الوطنيتين كْنان متوسطية “Cnan Med”، وكْنان شمال “Cnan Nord” المتخصصتين، في النقل البحري في شركة واحدة.

إعادة النظر جذريا، في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع على كل المستويات. من أجل تأهيله وعرض مشروع استراتيجية التسيير الجديدة، في غضون شهر.

العمل بكل الوسائل، من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية في الموانئ الدولية، بالتعاون بين سفراء الجزائر في الدول المعنية، ومسؤولي قطاع النقل.

فسح المجال أمام الخبرات الجزائرية المتخصصة، في البحرية ولا سيّما الشباب المؤهل والقدماء في هذا المجال، لاستحداث شركات في مجال إصلاح السفن.

وبشأن النقل الجوي، أمر السيد الرئيس بـ :

إعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية، وفق مخطط عصري، بمعايير عالمية.

تنشيط الملاحة الجوية، في مختلف مطارات الوطن. باعتبارها هياكل استراتيجية قادرة على بعث حركة الطيران.

التحضير لإنهاء عملية اقتناء الطائرات، في أقرب الآجال. في إطار تجديد الأسطول الجوي الجزائري، على أن يفصل اجتماع مجلس الوزراء المقبل، في الملف.

العودة إلى معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية، لما قبل وباء كوفيد. مع تكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية ذات الطابع السياحي بين باريس وجانت.

توجيهات عامة:

كما شدد الرئيس في الاجتماع على: