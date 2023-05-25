نقل الجثامين.. هذا ما كشف عنه مطار الجزائر

كشف مطار الجزائر عن تخصيص مصلحة خاصة بسحب الجثامين لفائدة الرعايا الجزائريين والأجانب.

وأوضح المطار أن مصلحة استلام الجثامين ستكون بجانب موقف السيارات للمحطة 2، وهي تحتوي على عدة مكاتب.

وتكمن الاجراءات الإدارية للمصلحة في استقبال المكلفين بالمتوفين (اسر المتوفين أو شركات الدفن الخاصة) في بهو صالة الاستقبال ليقدم بعدها ملف المتوفي من طرف عون شركة الطيران. وتأخذ البيانات من عند المكلف بالمتوفي.

ويقوم أعوان مصلحة حفظ الجثامين بالإجراءات في حالة ما كان المتوفي ليس متعاقد مع شركات الدفن الخاصة، في حين تقع الاجراءات على شركات الدفن الخاصة في حالة التعاقد.

1- أخذ الملف للطبيب المكلف لاستخراج شهادة عدم العدوى.

2- تقديم ملف المتوفي لعون شرطة الحدود لاستخراج محضر العبور الخاص بنقل جثمان المتوفي بين ولايات الوطن.

3- تسليم ملف المتوفي لعون الجمارك لاستخراج رخصة السحب.

4- أخذ الملف الاداري لمصلحة شرطة رخص المرور مع رخصة المرور والبطاقة الرمادية الخاصة بالمكلف بنقل الجثمان، من أجل المصادقة على رخصة المرور لدخوله إلى مصلحة الشحن واستلام الجثمان.

وتحوز مصلحة استلام الجثامين على غرفة تبريد بطاقة استعابية تصل إلى أكثر من 6 جثامين، كما توفر خدمة الحفظ لمدة أقصاها 24 ساعة في الحالات التالية:

غياب أو تأخر عائلة المتوفي من أجل استلام الجثمان.

في حالة الوفاة غير الطبيعية يتم تقديم الجثمان الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي مصطفي باشا للتشريح وذلك بعد الحصول على الترخيص من السيد وكيل الجمهورية لتسليم الجثمان إلى مصالح الحماية المدنية مرفوق بمصالح الشرطة القضائية.

تحويل جثامين لوجهة أخرى (عبور لمطار اخر).

تحويل الجثامين ما بين الولايات جوا.

وأشارت الجهة ذاتها إلى أن المصلحة تسهر على تقديم أفضل خدمة للمستخدمين وبصيغة مجانية، حيث تكون أبوابها مفتوحة من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء.