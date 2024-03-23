نقل بحري: برمجة 23 رحلة إضافية عبر هذه الخطوط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها عن برمجة 23 رحلة إضافية من مان جزارية نحو اسبانيا فرنسا.

وأفادت المؤسسة في بيان لها، السبت، أنه تم إضافة رحلات بداية من مارس الجاري إلى غاية شهر ماي القادم على النحو التالي:

-رحلة مرسيليا- الجزائر يوم 25 مارس على الساعة 17:00

-رحلة وهران- مرسيليا يوم 28 مارس على الساعة 12:00

– رحلة الجزائر -اليكانتي يوم 26 مارس على الساعة 22:00 مساءا

-رحلة اليكانتي- وهران 27 مارس على الساعة 19:00

– رحلة الجزائر- مرسيليا 11 أفريل على الساعة 12:00

-رحلة مرسيليا-وهران يوم 12 أفريل على الساعة 13:00

– رحلة مرسيليا -الجزائر يوم 15 أفريل على الساعة 19:00

– رحلة الجزائر-مرسيليا يوم 16 أفريل على الساعة 20:00

– رحلة مرسيليا – الجزائر يوم 18 أفريل على الساعة 12:00

– رحلة الجزائر -اليكانتي يوم 19 أفريل على الساعة 19:00

-رحلة اليكانتي- الجزائر يوم 20 أفريل على الساعة 19:00

– رحلة الجزائر- مرسيليا يوم 21 أفريل على الساعة 12:00

– رحلة مرسيليا -الجزائر يوم 24 أفريل على الساعة 18:00

-رحلة وهران- اليكانتي يوم 24 أفريل على الساعة 19:00

– رحلة اليكانتي- وهران يوم 25 أفريل على الساعة 19:00

– رحلة الجزائر- مرسيليا 29 أفريل على الساعة 12:00

-رحلة وهران- مرسيليا يوم 14 ماي على الساعة 11:00

-رحلة وهران- اليكانتي يوم 01 ماي على الساعة 17:00

– رحلة اليكانتي-وهران 02 ماي على الساعة 19:00

– رحلة وهران -اليكانتي يوم 08 ماي على الساعة 17:00

– رحلة اليكانتي- وهران يوم 9 ماي على الساعة 19:00

– رحلة وهران- اليكانتي يوم 16 ماي على الساعة 19:00

– رحلة اليكانتي- وهران يوم 17 ماي على الساعة 19:00