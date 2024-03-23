-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

نقل بحري: برمجة 23 رحلة إضافية عبر هذه الخطوط

الشروق أونلاين
  • 49
  • 0
نقل بحري: برمجة 23 رحلة إضافية عبر هذه الخطوط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها عن برمجة 23 رحلة إضافية من مان جزارية نحو اسبانيا فرنسا.

وأفادت المؤسسة في بيان لها، السبت، أنه تم إضافة رحلات بداية من مارس الجاري إلى غاية شهر ماي القادم على النحو التالي:

-رحلة مرسيليا- الجزائر يوم 25 مارس على الساعة 17:00

-رحلة وهران- مرسيليا يوم 28 مارس على الساعة 12:00

– رحلة الجزائر -اليكانتي يوم 26 مارس على الساعة 22:00 مساءا

-رحلة اليكانتي- وهران 27 مارس على الساعة 19:00

– رحلة الجزائر- مرسيليا 11 أفريل على الساعة 12:00

-رحلة مرسيليا-وهران يوم 12 أفريل على الساعة 13:00

– رحلة مرسيليا -الجزائر يوم 15 أفريل على الساعة 19:00

– رحلة الجزائر-مرسيليا يوم 16 أفريل على الساعة 20:00

– رحلة مرسيليا – الجزائر يوم 18 أفريل على الساعة 12:00

– رحلة الجزائر -اليكانتي يوم 19 أفريل على الساعة 19:00

-رحلة اليكانتي- الجزائر يوم 20 أفريل على الساعة 19:00

– رحلة الجزائر- مرسيليا يوم 21 أفريل على الساعة 12:00

– رحلة مرسيليا -الجزائر يوم 24 أفريل على الساعة 18:00

-رحلة وهران- اليكانتي يوم 24 أفريل على الساعة 19:00

– رحلة اليكانتي- وهران يوم 25 أفريل على الساعة 19:00

– رحلة الجزائر- مرسيليا 29 أفريل على الساعة 12:00

-رحلة وهران- مرسيليا يوم 14 ماي على الساعة 11:00

-رحلة وهران- اليكانتي يوم 01 ماي على الساعة 17:00

– رحلة اليكانتي-وهران 02 ماي على الساعة 19:00

– رحلة وهران -اليكانتي يوم 08 ماي على الساعة 17:00

– رحلة اليكانتي- وهران يوم 9 ماي على الساعة 19:00

– رحلة وهران- اليكانتي يوم 16 ماي على الساعة 19:00

– رحلة اليكانتي- وهران يوم 17 ماي على الساعة 19:00

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 20 مارس 2024

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 20 مارس 2024

بوغالي: الجزائر ساهمت في تحرير جمهورية غينيا بيساو

بوغالي: الجزائر ساهمت في تحرير جمهورية غينيا بيساو

رقم مخيف لقتلى حوادث المرور في آخر 24 ساعة

رقم مخيف لقتلى حوادث المرور في آخر 24 ساعة

مطاعم التضامن تستقطب طلبة الإقامات الجامعية

مطاعم التضامن تستقطب طلبة الإقامات الجامعية

وزارة الصحة تصدر بيانا حول عمليات الختان خلال رمضان

وزارة الصحة تصدر بيانا حول عمليات الختان خلال رمضان

بوغالي يتوجه إلى جنيف للمشاركة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

بوغالي يتوجه إلى جنيف للمشاركة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد