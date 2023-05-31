-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يستقبل عميد مسجد باريس
الجزائر

نقل بحري: برمجة 7 رحلات إضافية عبر هذا الخط

الشروق أونلاين
  • 201
  • 0
نقل بحري: برمجة 7 رحلات إضافية عبر هذا الخط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أنه قد تمت برمجة رحلات إضافية عبر خط وهران – اليكانت الإسبانية.

وأفاد بيان للمؤسسة أن الرحلات الإضافية على النحو التالي:

وهران _ اليكانتي يوم 04 جوان 2023  في تمام الساعة 19:00 مساء

وهران – اليكانتي يوم 14 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساء

اليكانتي – وهران يوم 15 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00  مساء

وهران – اليكاني يوم 20 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00  مساء

اليكانتي – وهران يوم 21 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساء

وهران – اليكانتي يوم 22 جوان 2023 في تمام الساعة19:00  مساء

اليكانتي _ وهران يوم 23 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساء

مقالات ذات صلة
مرّاد وكريكو يعزيان عائلات ضحايا الفيضانات

مرّاد وكريكو يعزيان عائلات ضحايا الفيضانات

دروس مرجعية في ميادين العلوم والتكنولوجيا للأولى جامعي

دروس مرجعية في ميادين العلوم والتكنولوجيا للأولى جامعي

تباين في الأسعار وانقلاب يومي في أسواق الماشية بالجزائر

تباين في الأسعار وانقلاب يومي في أسواق الماشية بالجزائر

التجديد لأردوغان صمام أمان لشراكة سياسية واقتصادية متنامية مع الجزائر

التجديد لأردوغان صمام أمان لشراكة سياسية واقتصادية متنامية مع الجزائر

“استثمروا.. لدينا الحلول لمواجهة الفيضانات والجفاف والحرائق”

“استثمروا.. لدينا الحلول لمواجهة الفيضانات والجفاف والحرائق”

الجزائر تعرض تجربتها في نزع الألغام لـ50 دولة إفريقية

الجزائر تعرض تجربتها في نزع الألغام لـ50 دولة إفريقية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد