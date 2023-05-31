نقل بحري: برمجة 7 رحلات إضافية عبر هذا الخط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أنه قد تمت برمجة رحلات إضافية عبر خط وهران – اليكانت الإسبانية.

وأفاد بيان للمؤسسة أن الرحلات الإضافية على النحو التالي:

وهران _ اليكانتي يوم 04 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساء

وهران – اليكانتي يوم 14 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساء

اليكانتي – وهران يوم 15 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساء

وهران – اليكاني يوم 20 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساء

اليكانتي – وهران يوم 21 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساء

وهران – اليكانتي يوم 22 جوان 2023 في تمام الساعة19:00 مساء

اليكانتي _ وهران يوم 23 جوان 2023 في تمام الساعة 19:00 مساء