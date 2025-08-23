نقل بحري.. بيان هام حول رحلة “وهران – مرسيليا” المبرمجة غدًا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أن التسجيلات على متن الرحلة المبرمجة بتاريخ 24 أوت 2025 من ميناء وهران إلى ميناء مرسيليا بفرنسا تبدأ على الساعة الرابعة صباحا.

وقالت المؤسسة في بيان لها، السبت، “نعلم مسافرينا الكرام الحاجزين على متن الرحلة المبرمجة بتاريخ 24 أوت 2025 من ميناء وهران الى ميناء مرسيليا بفرنسا، أن التسجيلات تبدأ على الساعة 04:00 صباحا وتنتهي على الساعة 09:00 صباحا.”

وأضاف بيان المؤسسة “إن التزامكم بهذه التوصيات يسمح بإتمام الاجراءات ويضمن انطلاق الرحلة حسب توقيتها المبرمج سلفا.”

كما دعت المؤسسة الزبائن إلى احترام المواقيت المذكورة، وأخذ جميع الاحتياطات للتوجه لميناء الركوب في المواعيد المحددة.