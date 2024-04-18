نقل بحري.. تعديل على برنامج الرحلات نحو هذه الوجهات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تعديل طرأ على برنامج رحلاتها نحو هذه الموانئ.

وأفادت المؤسسة في بيان لها، الأربعاء، نشرته على صفحته الرسمية عبر فيسبوك أن برنامج الرحلات بعد التعديل سيكون على النحو التالي:

1- رحلة الجزائر – مرسيليا يوم 18 أفريل على الساعة 16:00 مساءا بدلا من الساعة 12:00 زوالا

2- رحلة الجزائر – مرسيليا يوم 19 أفريل على الساعة 12:00 زوالا عوضا عن رحلة بجاية – مرسيليا

3- رحلة الجزائر – اليكانت يوم 19 أفريل ملغاة، تقترح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على السادة المسافرين الذهاب عبر رحلة وهران _ اليكانتي يوم 21 أفريل على الساعة 19:00 مساء.

4- رحلة اليكانت – الجزائر يوم 20 أفريل على الساعة 19:00 ملغاة، تقترح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على السادة الزبائن السفر عبر رحلة اليكانت- وهران يوم 22 أفريل على الساعة 19:00 مساء.

5- رحلة الجزائر – مرسيليا يوم 23 أفريل على الساعة 16:00 على متن سفينة باجي مختار 3 عوضا عن رحلة 21 و 23 أفريل على متن سفينة أريادني (جمع الرحلتين في رحلة واحدة)

6- رحلة مرسيليا – الجزائر يوم 24 أفريل على الساعة 18:00 على متن سفينة باجي مختار 3 عوضا عن رحلتي 22 و 24 أفريل (جمع الرحلتين في رحلة واحدة).

7- رحلة الجزائر – مرسيليا يوم 25 أفريل على الساعة 16:00 مساء بدلا من الساعة 12:00 زوالا.