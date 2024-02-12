نقل بحري.. تغيير برنامج الرحلات نحو هذه الوجهة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تغيير في برنامج رحلاتها بسبب سوء الأحوال الجوية من وإلى مرسيليا بفرنسا.

وأفادت المؤسسة في بيان لها أن التغيير على الرحلات سيكون على النحو التالي:

1- رحلة مرسيليا _ الجزائر المبرمجة سلفا بتاريخ 12 فيفري تم تأجيلها ليوم 14 فيفري على الساعة 15:00 زوالا.

2- رحلة الجزائر _ مرسيليا تمت جدولتها لتاريخ 15 فيفري على الساعة 15:00 عوضا عن تاريخ 13 فيفري.

وقدمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين اعتذارها عن أي إزعاج قد يسببه هذا التغيير الخارج عن ارادتها نظرا للأحوال الجوية، وتتمنى لكم رحلة ممتعة على متن سفنها.