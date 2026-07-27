نقل بحري.. تقديم موعد رحلة مرسيليا–وهران إلى مساء اليوم

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن تقديم موعد رحلة مرسيليا–وهران، التي كانت مبرمجة سلفًا يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026، إلى مساء اليوم الإثنين 27 جويلية، على متن سفينة “طاسيلي 2“.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن الرحلة ستنطلق على الساعة 20:00 مساءً، داعية المسافرين إلى الالتزام بالمواقيت المحددة لإتمام إجراءات السفر.

وأضافت أن عملية تسجيل المسافرين ستنطلق ابتداءً من الساعة 15:00، على أن تُختتم في تمام الساعة 18:00.

ودعت المؤسسة جميع المسافرين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتوجه إلى ميناء الركوب ضمن الآجال المحددة، بما يضمن استكمال إجراءات السفر في الوقت المناسب.

كما اعتذرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن أي إزعاج قد ينجم عن هذا التعديل، مؤكدة وضع أرقامها الهاتفية تحت تصرف الزبائن للرد على مختلف الاستفسارات والانشغالات.