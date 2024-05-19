نقل بحري.. هذا جديد أشغال توسعة ميناء “جن جن”

أكد وزير النقل محمد لحبيب زهانة، أن استلام منطقتين أخريين لنهائي الحاويات بميناء جن جن سيكون السنة المقبلة 2025.

وقال زهانة، السبت، في تصريح للصحافة في ختام زيارة قادته لمشروع بناء رصيف نهائي للحاويات بميناء جن جن، أن نهائي الحاويات بميناء “جن جن” الذي تم إطلاقه مؤخرا سيتم استلام الشطر الأول منه (رصيف بـ320 متر طولي و عمق 14) بحلول نهاية شهر جوان المقبل.

وبعد أن أعطى تعليمات بمضاعفة الجهود من أجل استلام مشروع ميناء “جن جن” في الآجال التعاقدية، أبرز الوزير بأن استلام هذا النهائي بطول 1800 متر وعمق يفوق 17م سيسمح لميناء “جن جن” باستقبال السفن ذات الحجم الكبير مما سيعطي دفعا أكبر للحركية الاقتصادية الوطنية.

وسيتم استلام منطقتين أخريين لنهائي الحاويات بميناء جن جن انطلاقا من السنة المقبلة 2025، حسب الشروح المقدمة بعين المكان.

كما أوضح الوزير بأنه “تم اغتنام فرصة تواجده بجيجل لإعطاء تعليمات لمسؤولي جميع الموانئ بالوطن للتدخل من أجل القيام بعملية إعادة تنظيم حقيقية بشأن طريقة التسيير بغية تحسين مردود هذه المنشآت الاستراتيجية”.

وقال في هذا الصدد “نحن مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تحسين مردود الموانئ من خلال على وجه الخصوص احترام معايير النشاط في هذه المنشآت لاسيما فيما يتعلق بمدة المكوث على الرصيف ومدة الشحن و إعادة الشحن و كذا مدة التنفيذ مع احترام إجراءات السلامة”.

وأردف بالمناسبة بأن النقل البحري الوطني يواجه اليوم “تحديا كبيرا” سيما على صعيد المساعي الرامية لترقية الصادرات مسلطا الضوء في هذا السياق على ضرورة العمل على تحسين الحركية و النشاط في الموانئ بما يتوافق مع المعايير العالمية.