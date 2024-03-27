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اقتصاد

نقل بحري.. هذا هو برنامج الرحلات الصيفي نحو 4 موانئ أوروبية

الشروق أونلاين
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نقل بحري.. هذا هو برنامج الرحلات الصيفي نحو 4 موانئ أوروبية

كشف المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عبد الحكيم بوزاهر، عن برنامج الرحلات الصيفي لنقل المسافرين من موانئ الجزائر نحو أوروبا.

وأفاد بوزاهر خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الشركة، الثلاثاء، أن موسم الصيف الممتد من جوان إلى سبتمبر2024، سيعرف برمجة 126 رحلة نحو أليكانت في إسبانيا انطلاقا من الجزائر العاصمة ووهران وكذا 26 رحلة نحو برشلونة انطلاقا من وهران و الجزائر العاصمة.

وأضاف المتحدث أنه تم برمجة عبر خط الجزائر-مارسيليا (فرنسا)،171 رحلة بين جوان وسبتمبر.

وتابع أن برنامج الشركة لخط سكيكدة- جنوة (إيطاليا)، تمت برمجة 16 رحلة، وأكد بوزاهر أن هذا الخط  “يكثر عليه الطلب”.

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