نقل بري: إطلاق شباك الخدمة الذاتية وتطبيق “محطتي”

أطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية (سوقرال), خدمة البيع الالكتروني للتذاكر عن طريق وسيليتين هما شباك الخدمة الذاتية وتطبيق “محطتي”.

وتُقدم هذه الخدمة عبر وسيلتين, الأولى عن طريق شباك الخدمة الذاتية التي تسمح للمسافرين بشراء تذاكرهم مباشرة بالدفع سواء نقدا أو عن طريق بطاقات بنكية (بطاقة الدفع البنكي أو بطاقة الذهبية) أو باستعمال بطاقة اشتراك يمكن تعبئتها في نفس الشباك.

وتتمثل الوسيلة الثانية في تطبيق الهاتف النقال “محطتي” الذي أطلقته سوقرال, إذ يسمح من الآن فصاعدا بشراء التذكرة مباشرة عبر الانترنت إلى جانب الاطلاع على برامج الرحلات.

وأشرف على حفل إطلاق هذه الخدمة الجديدة وزير النقل, كمال بلجود بحضور وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ ووالي الجزائر العاصمة, محمد عبد النور رابحي, ورئيسة المجلس الشعبي لولاية الجزائر, نجيبة جيلالي, وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد مشاريع القطاع في العاصمة.

وخلال ندوة صحفية عقب هذه الزيارة, أكد بلجود أن “البيع الالكتروني للتذاكر المقترح في تطبيق الهاتف النقال محطتي لسوقرال سيسمح للمواطنين بربح الوقت وكسب الراحة”.

وأعلن وزير النقل عن تعميم “شراء التذاكر عبر الانترنت على مستوى 73 محطة برية قبل نهاية السداسي الأول للسنة الجارية”, مضيفا انه قدم تعليمات لكي تشمل خدمة بيع التذاكر المقترح من طرف سوقرال تذاكر الميترو والترامواي لتسهيل تنقل المسافرين”.

كما أشاد بلجود بإطلاق خدمة التبليغ بخطر المخالفة التي تمكن المسافرين من “التبليغ بكل التجاوزات المسجلة أثناء الرحلات لاسيما تجاوزات السرعة”, داعيا المواطنين إلى “استعمال هذه الخدمة عند الضرورة قصد الحد من حوادث المرور”.