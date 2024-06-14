نقل بري: بيع أكثر من 5 آلاف تذكرة عبر الانترنت في يوم واحد

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية لنقل المسافرين “سوقرال” عن “بيع 5456 تذكرة عبر الأنترنت خلال يوم واحد”، عبر تطبيق “محطتي”، كما سجلت 320 ألف عملية تحميل للتطبيق منذ إطلاقه السنة الماضية 2023.

وأضحت الشركة أنه باستخدام خدمة “محطتي” بإمكان المسافرين الاطلاع على برنامج الرحلات أنيا والدفع الكترونيا باستخدام البطاقات البريدية والبنكية، وكذا معرفة توقيت الرحلات بدون التنقل إلى المحطة، فضلا عن الحصول على معلومات دقيقة تشمل أسماء الناقلين ومواقيت السفر والأسعار كآلية لتحسين الخدمات الرقمية المقدمة للمسافرين.

كما يقدم هذا التطبيق حلا نهائيا لمشاكل تأجيل وإلغاء الرحلات التي كانت تتسبب في مبيت عائلات بأكملها في محطات المسافرين، وتمكينهم من المطالبة بجميع حقوقهم أثناء السفر.

وأضاف المصدر ذاته أن “التطبيق يسمح بالتبليغ الرقمي السريع عن السائقين المناورين والمتسببين في مشاكل ومعاناة لزبائنهم، وذلك من خلال ركن “S.O.S خطر” الذي يوفر خدمة التبليغ الآني، والذي ورد من خلاله أزيد من 1640 تبليغ وجه إلى الجهات الرقابية المعنية عن طريق خلية الاستماع التي نصبتها “سوقرال”.