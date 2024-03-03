نقل بري.. هذا جديد برنامج الرحلات خلال شهر رمضان

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر “سوقرال”، عن تعديل برنامج الرحلات اليومية لنقل المسافرين خلال شهر رمضان للاستجابة للطلب المتزايد.

وأفاد بيان للمؤسسة، الأحد، أنها قامت بتعديل برنامج انطلاقات بنسبة 34 بالمائة من الرحلات المبرمجة يوميا بين 5 مساء الى الثامنة ليلا إلى الفترة المسائية والليلية وذلك لتفادي تعارض وقت الانطلاقات مع مواقيت الإفطار.

وأضاف البيان أن هذه التعديلات تمت بالتنسيق مع مختلف مديريات النقل الولائية وشركات النقل العمومية والخاصة، مع تكثيف الرحلات أسبوع قبل شهر رمضان وخلال الأسبوع الأول منه لضمان تنقلات المسافرين الراغبين في قضاء الشهر الفضيل رفقة عائلاتهم لاسيما وأنه يتزامن هذا العام مع العطلة الربيعية.

وفي هذا الاطار، عمدت مؤسسة سوقرال، حسب الرئيس المدير العام للشركة، فارس تزرارت, الى السهر على ضمان الحضور الفعلي للعمال واحترام أوقات العمل بغرض ضمان خدمات نوعية أثناء الرحلات المسائية.

كما تم مراسلة كافة التجار داخل المحطات لضمان مختلف الخدمات قبل وبعد الإفطار مباشرة الى جانب فتح وتجهيز أماكن للصلاة عبر مختلف المحطات البرية 24 سا/24..

وأكد تزرارت ان المؤسسة اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير الاخرى على مستوى كامل المحطات البرية على رأسها تشجيع المسافرين من خلال حملات تحسيسية على أهمية استخدام التكنولوجيات الرقمية والدفع عبر الانترنت لاقتناء التذاكر من خلال تطبيق “محطتي” الذي يتيح خدمات الاطلاع والحجز.

كما تعمل المؤسسة على توفير أماكن للراحة لسائقي حافلات الخطوط الطويلة التي تتجاوز 600 كلم من اجل ضمان الراحة للمسافرين وللناقلين، لتقليل من مخاطر حوادث المرور خلال هذا الشهر.