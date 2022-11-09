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اقتصاد

نقل جوي: فتح الأظرفة الخاصة بعملية اقتناء 15 طائرة جديدة

الشروق أونلاين
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نقل جوي: فتح الأظرفة الخاصة بعملية اقتناء 15 طائرة جديدة

أُعلن، الأربعاء، عن عملية فتح الأظرفة الخاصة باقتناء 15 طائرة جديدة قصد توسيع شبكة النقل الجوي، ضمن سياسة قطاع النقل الذي يهدف إلى تحديث وعصرنة وسائل خطوط الجوية الجزائرية.

ووفق ما نقله التلفزيون العمومي فان هذا القرار تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قصد تعزيز الأسطول الجوي للخطوط الجوية الجزائرية

وفي وقت سابق، أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، استشارة وطنية من أجل اقتناء 15 طائرة جديدة من مختلف الأحجام لدعم أسطولها الجوي.

ويتعلق الأمر بـ 5 طائرات نموذج 200 A وثلاث طائرات نموذج 200 (B) وخمس طائرات نموذج 300 و طائرتين (02) نموذج 400، حسب وثيقة هاته الاستشارة الدولية التي تعني حصريا صانعي الطائرات المستغلة في النقل التجاري المدني والمتوفرين على الشهادات والاعتماد المنظمة للنشاط.

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