أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة عن نقل داربي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، إلى ملعب 5 جويلية.

وأكدت الرابطة على موقعها الرسمي، أن المباراة التي كانت مبرمجة بملعب الدار البيضاء، ستجرى بملعب 5 جويلية بطلب من إدارة مولودية الجزائر.

وأضافت : ” القرار اتخذ من الرابطة بعد طلب تقدم به فريق مولودية الجزائر، من أجل إجراء اللقاء في أحسن الظروف.

ويستقبل فريق مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، هذا الثلاثاء بداية من السادسة مساء، في لقاء متأخر عن الجولة الـ20 من المحترف الأول.

ويتصدر شباب بلوزداد جدول ترتيب الرابطة الأولى، برصيد 48 نقطة، في حين يحتل فريق مولودية الجزائر المركز الرابع رفقة وفاق سطيف بـ35 نقطة.