نقل سرار إلى مستشفى سطيف
نُقل الرّئيس السابق لِنادي وفاق سطيف عبد الكريم سرار، الإثنين، إلى المستشفى الجامعي “سعادنة عبد النور” لِعاصمة الهضاب العليا.
ويرقد سرار للعلاج في سرير بِجناح “مصلحة أمراض القلب”.
نسأل اللهَ أن يُشفيَه، ويُشفي كلّ مريض.
نُقل الرّئيس السابق لِنادي وفاق سطيف عبد الكريم سرار، الإثنين، إلى المستشفى الجامعي “سعادنة عبد النور” لِعاصمة الهضاب العليا.
ويرقد سرار للعلاج في سرير بِجناح “مصلحة أمراض القلب”.
نسأل اللهَ أن يُشفيَه، ويُشفي كلّ مريض.
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.