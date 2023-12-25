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رياضة

نقل سرار إلى مستشفى سطيف

الشروق الرياضي
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نقل سرار إلى مستشفى سطيف
ح.م

نُقل الرّئيس السابق لِنادي وفاق سطيف عبد الكريم سرار، الإثنين، إلى المستشفى الجامعي “سعادنة عبد النور” لِعاصمة الهضاب العليا.

ويرقد سرار للعلاج في سرير بِجناح “مصلحة أمراض القلب”.

نسأل اللهَ أن يُشفيَه، ويُشفي كلّ مريض.

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