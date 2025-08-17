“نقل سكان غزة مقدمة لنكبة جديدة”.. حماس تفضح مخطط الاحتلال في القطاع

فضحت حركة حماس اليوم الأحد، في بيان رسمي، مخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ موجة تهجير قسري جديدة في قطاع غزة، محذّرة من أن “عملية نقل السكان” التي بدأ التحضير لها ليست سوى مقدمة لنكبة جديدة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي بيان شديد اللهجة، وصفت حماس ما يجري بأنه “جريمة مدعومة أمريكيًا”، تتم وسط “صمت دولي مخزٍ”، محذّرة من أن ما يُروّج له الاحتلال تحت اسم “نقل السكان” أو “المساعدات الإنسانية” ليس سوى محاولة للتضليل وفرض وقائع تهدف لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على حساب دماء الفلسطينيين.

وربط البيان بين التصعيد في غزة والتصعيد الموازي في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن ما يحدث من اقتحامات واعتداءات على يد المستوطنين هو جزء من مشروع صهيوني متكامل “لتهويد الأرض وطرد السكان”، وصولًا إلى ما وصفته الحركة بـ“حلم إسرائيل الكبرى”، الذي كشفت عنه تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة.

وفي ختام بيانها، دعت حماس إلى تحقيق وحدة وطنية فلسطينية عاجلة، وبناء استراتيجية مقاومة شاملة، كما ناشدت الدول العربية والإسلامية اتخاذ مواقف واضحة وعلنية “لمواجهة المشروع الصهيوني الفاشي ومخططاته التوسعية”.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال بدء التحضير لنقل سكان من شمال قطاع غزة نحو الجنوب، في خطوة أثارت مخاوف المنظمات الحقوقية من تكرار مشاهد التهجير القسري، تحت غطاء إنساني.