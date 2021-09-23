نقل عدد من جرحى حرائق الغابات للعلاج في تركيا (صور)

كشفت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، عن نقل عدد من جـرحى حرائق الغابات للعلاج خارج الوطن.

وأوضح بيان وزارة العمل، الخميس، إنه تم نقل جرحى حرائق الغابات عبر طائرة صحية انطلاقا من مطار هواري بومدين.

بالمقابل قالت مصادر على صلة بالملف، إن الجرحى سيتم نقلهم الى المستشفى الأمريكي بتركيا من أجل تلقي العلاج اللازم.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بالتزام الدولة بعدم ادخار أي وسيلة أو أي مجهود من اجل التكفل التام بجرحى حرائق الغابات التي مست بعض ولايات الوطن خلال شهر جويلية الماضي.

وهو الإجراء الذي اتخذته وزارة العمل، الخميس، من خلال تحويل عدد من المصابين إلى الخارج من اجل استكمال العلاج.