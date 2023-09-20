نقل لاعب إسباني إلى المستشفى بِسبب ابتلاعه نحلة!

نُقل اللاعب الدولي الإسباني الشاب خافي سيرانو إلى المستشفى، بِسبب ابتلاعه نحلة!

ووقعت هذه الحادثة الطريفة، خلال إجراء متوسّط الميدان سيرانو للتدريبات مع زملائه في نادي شتورم غراتس النمساوي.

وتلقّى سيرانو الإسعافات الأوّلية، ثمّ نُقل على جناح السرعة إلى المستسفى لِاستكمال العلاج، بعد أن سبّب له ابتلاع نحلة انتفاخا على مستوى الحلق.

وتبّين في المستشفى أن سيرانو يُعاني حساسية من النّحل، لكن وضعيته الصحّية لا تدعو إلى القلق. يقول الموقع الإسباني “ريليفو” في تقرير له نشره، الأربعاء. وأضاف أن اللاعب سيغيب عن مباراة فريقه شتورم غراتس النمساوي والضّيف نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي سهرة هذا الخميس. لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِمسابقة الدوري الأوروبي.