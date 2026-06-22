نقل لبؤة حاسي مسعود إلى حديقة “الوئام المدني” بالعاصمة

أعلنت المديرية العامة للغابات، الاثنين، عن نقل اللبؤة التي تم ضبطها بمدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة، إلى حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” بالجزائر العاصمة، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية الحياة البرية والتكفل السليم بالحيوانات البرية.

وأوضح بيان للمديرية، أنه تم وضع اللبؤة تحت الحجر الصحي وإخضاعها للمتابعة البيطرية اللازمة من طرف المختصين، ضمانا لسلامتها واحتراما للمعايير المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأكد المصدر ذاته، أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تطبيق التشريع الخاص بحماية الحيوانات البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وجددت المديرية العامة للغابات التزامها بمواصلة مساعيها الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية البرية والمحافظة على الأنواع الحيوانية، بما يساهم في صون التوازنات البيئية وتعزيز ثقافة احترام الحياة البرية.