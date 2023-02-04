نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد إلى الملعب الدولي بالقاهرة

رابطة الأبطال الإفريقية

تم نقل مباراة الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم المبرمجة يوم الجمعة 10 فيفري، من ملعب برج العرب بالإسكندرية إلى الملعب الدولي بالقاهرة (17.00 سا بتوقيت الجزائر)، حسب ما أعلن عنه الخميس، نادي العاصمة المصرية.

ويستقبل شباب بلوزداد في الجولة الثانية، المقررة بين 17 و18 فيفري الجاري، الترجي التونسي قبل التنقل إلى الخرطوم لمواجهة المريخ السوداني لحساب الجولة الثالثة المقررة يومي 24 و25 من نفس الشهر.

أما الممثل الجزائري الثاني في هذه المنافسة القارية، شبيبة القبائل المتواجدة ضمن المجموعة الأولى، ستستهل المنافسة خارج قواعده أمام بترو أتلتيكو الأنغولي يوم السبت 11 فيفري على الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر.

وفي الجولة الثانية يستضيف “الكناري” الوداد البيضاوي المغربي، حامل اللقب، قبل مواجهة نادي فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية بكينشاسا.

ويتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي للمنافسة.