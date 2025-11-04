نقل مباراة “برج منايل- بني ثور” إلى هذا الملعب

يخوض فريق جيل برج منايل مواجهة الضيف شباب بني ثور بِملعب آخر، غير ميدان “الجيلالي بونعامة” بِبومرداس.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة التاسعة من عمر بطولة القسم الثاني، فوج”وسط- شرق”، وتُقام السبت المقبل على الساعة الثالثة عصرا.

وأعلنت رابطة الكرة لِقسم الهواة، الثلاثاء، أن المقابلة سيحتضن أطوارها ملعب “مولود زروقي” بِالكاليتوس، وبِمدرّجات شاغرة.

ولا يملك ميدان “صالح تاكجراد” بِبرج منايل رخصة احتضان مقابلات بطولة القسم الثاني، لِعدم استجابته للمقاييس المعمول بها.

ويحوز جيل برج منايل سبع نقاط في الرتبة الـ 12، ويتموقع شباب بني ثور في المركز العاشر بِرصيد 10 نقاط.