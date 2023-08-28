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الجزائر
ابتداءً من الدخول الجامعي المقبل..

نقل مجاني للطلبة الجامعيين عبر “الميترو” و”الترامواي”

الشروق أونلاين
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نقل مجاني للطلبة الجامعيين عبر “الميترو” و”الترامواي”
"ميترو" الجزائر

أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، عن إبرامه اتفاقية مع شركة “سيترام” لنقل الطلبة مجاناً بـ “الميترو” و”الترامواي” في 7 ولايات.

وأكد بيان ديوان الخدمات الجامعية أن هذه الاتفاقية شملت 7 ولايات وهي: العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف، ورقلة، سيدي بلعباس ومستغانم كونها تحوز على خدمة الترامواي والميترو.

وسيستفيد الطلبة المقيمين للولايات المعنية من النقل المجاني وهذا بعد دفع ملف إداري إلكترونيا إلى مديريات الخدمات المعنية.

كما ستتكفل تلك المديريات بتسخير بطاقات خاصة مع شركة “سيترام” وستكون هذه الخدمة حيز التنفيذ ابتداءً من الدخول الجامعي المقبل.

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