نقل مقابلات القسم الوطني الثاني عبر منصّة رقمية لـ “الفيفا”

ينقل الاتحاد الدولي لِكرة القدم مقابلات البطولة الجزائرية للقسم الثاني وللموسم الحالي، عبر منصّته الرّقمية.

جاء ذلك بعد اتّفاقية أبرمها الاتحاد الجزائري لِكرة القدم مع “الفيفا” مُؤخّرا، وكما ذكرته رابطة الكرة الهاوية في بيان لها نشرته، السبت. التي أضافت أن هيئتها ستجني نسبة 40% من أرباح هذه الاتفاقية.

وتستهدف “الفيفا” عبر هذه المنصّة عرض 40 ألف مباراة تابعة لِمئة اتحاد كرة عبر أرجاء المعمورة. وذلك قبل نهاية السنة الحالية.

وبدأ الاتحاد الدولي لِكرة القدم في عرض المقابلات الجزائرية عبر منصّته الرّقمية “الفيفا بلوس”، وفي بثّ تجريبي، الجمعة. وتحديدا مباراة رائد القبة والضيف غالي معسكر (1-0 للأوّل)، بِرسم الجولة التاسعة من عمر بطولة القسم الوطني الثاني، فوج “وسط- غرب”.

هذا وجدّدت رابطة الكرة الهاوية نداءها إلى مسؤولي القنوات التلفزيونية الجزائرية، للتفاوض حول نقل مقابلات بطولة القسم الثاني بِفوجَيه، نسخة 2022-2023.