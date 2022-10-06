-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية: استمرار تساقط أمطار رعدية عبر 29 ولاية
العالم

نقل نتنياهو إلى المستشفى عقب “صيامه” في يوم الغفران

الشروق أونلاين
  • 849
  • 0
نقل نتنياهو إلى المستشفى عقب “صيامه” في يوم الغفران

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، إلى المستشفى بعد أن شعر بتوعك خلال “صيامه” في يوم الغفران.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية، إن نتنياهو (72 عاما) نقل إلى مستشفى “شعاري تسيدك” بالقدس بعد أن شعر بآلام في الصدر أثناء مشاركته الصلاة في كنيس، ونقلت وسائل إعلام محلية عن المستشفى قولها إنه خضع لسلسلة من الفحوصات بدت طبيعية لكنه ظل تحت المراقبة طوال الليل.

وقال نتنياهو في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي “أشعر بتحسن وأشكر الجميع على الدعم والمحبة”.

ويأتي الاستشفاء، قبل أقل من شهر من إجراء إسرائيل انتخاباتها الوطنية الخامسة في أقل من أربع سنوات، وتركز الانتخابات، إلى حد كبير على ما إذا كان الناخبون يعتقدون أن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، مؤهل لقيادة الكيان الغاصب.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه الليكود سيحتل المركز الأول، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كانت الأحزاب المتحالفة ستحصل على مقاعد كافية للسماح له بتشكيل حكومة ائتلافية بأغلبية في البرلمان.

يذكر أن “يوم الغفران”، هو يوم الكفارة السنوي في التقويم اليهودي، يتميز بالصلاة المكثفة والصوم لمدة 25 ساعة.

مقالات ذات صلة
مجلس الأمن يبرمج 4 جلسات حول نزاع الصحراء الغربية

مجلس الأمن يبرمج 4 جلسات حول نزاع الصحراء الغربية

اعتقال 16 عسكريا مغربيا قرب الحدود مع الجزائر بتهم التمرد على القيادة

اعتقال 16 عسكريا مغربيا قرب الحدود مع الجزائر بتهم التمرد على القيادة

غوتيريش: أشيد بالتزام الجزائر لصالح السلم في مالي

غوتيريش: أشيد بالتزام الجزائر لصالح السلم في مالي

بوتين يأمر بالدفع بالقطار النووي نحو مناطق القتال بأوكرانيا

بوتين يأمر بالدفع بالقطار النووي نحو مناطق القتال بأوكرانيا

القضاء البريطاني يفتح ملف اتفاقية التجارة مع المغرب بسبب الصحراء الغربية

القضاء البريطاني يفتح ملف اتفاقية التجارة مع المغرب بسبب الصحراء الغربية

ماري لوبان تدعو إلى غلق المزيد من المساجد في فرنسا

ماري لوبان تدعو إلى غلق المزيد من المساجد في فرنسا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد