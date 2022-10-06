نقل نتنياهو إلى المستشفى عقب “صيامه” في يوم الغفران

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، إلى المستشفى بعد أن شعر بتوعك خلال “صيامه” في يوم الغفران.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية، إن نتنياهو (72 عاما) نقل إلى مستشفى “شعاري تسيدك” بالقدس بعد أن شعر بآلام في الصدر أثناء مشاركته الصلاة في كنيس، ونقلت وسائل إعلام محلية عن المستشفى قولها إنه خضع لسلسلة من الفحوصات بدت طبيعية لكنه ظل تحت المراقبة طوال الليل.

وقال نتنياهو في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي “أشعر بتحسن وأشكر الجميع على الدعم والمحبة”.

ويأتي الاستشفاء، قبل أقل من شهر من إجراء إسرائيل انتخاباتها الوطنية الخامسة في أقل من أربع سنوات، وتركز الانتخابات، إلى حد كبير على ما إذا كان الناخبون يعتقدون أن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، مؤهل لقيادة الكيان الغاصب.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبه الليكود سيحتل المركز الأول، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كانت الأحزاب المتحالفة ستحصل على مقاعد كافية للسماح له بتشكيل حكومة ائتلافية بأغلبية في البرلمان.

يذكر أن “يوم الغفران”، هو يوم الكفارة السنوي في التقويم اليهودي، يتميز بالصلاة المكثفة والصوم لمدة 25 ساعة.