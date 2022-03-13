نقل 1700 مناصر لمساندة الخضر بالكاميرون

بـ85 ألف دينار للتذكرة

انطلقت، ، على مستوى فروع وكالة السياحة والأسفار “تورينغ كلوب”، عملية بيع تذاكر السفر “المدعمة” لأنصار المنتخب الوطني نحو الكاميرون، لمساندة كتيبة “المحاربين”، في مباراة السد ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022، أمام “الأسود” الغير مروضة، وهذا وفق قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الكاميروني، يوم الجمعة 25 مارس الجاري، في مباراة الذهاب بملعب جابوما بمدينة دوالا، بينما سيكون ملعب تشاكر بالبليدة مسرحا لمباراة العودة يوم 29 من ذات الشهر.

باشرت الأحد، الوكالة السياحية “تورينغ كلوب” عملية بيع تذاكر السفر للمناصرين الراغبين في مرافقة المنتخب الوطني إلى الكاميرون، حيث شهدت مختلف فروع الوكالة توافد مقبول لعشاق المنتخب الوطني، وهذا مباشرة بعد قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص رحلات مباشرة بأسعار مدعمة، لنقل مشجعي “محاربي الصحراء” إلى الكاميرون لتشجيع “الخضر” على تحقيق نتيجة إيجابية، تسمح لهم بخوض لقاء العودة بملعب البليدة بأريحية لتحقيق الهدف المنشود في بلوغ “المونديال”.

وكشفت وزارة الشباب الرياضة عن تفاصيل وشروط عملية نقل المشجعين إلى الكاميرون، وعدد الرحلات المخصصة لذلك، وهذا في بيان لها، أكدت فيه أنه “سيتم تنظيم 12 رحلة نحو الكاميرون، 10 رحلات منها على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية ورحلتين للخطوط الجوية الطاسيلي”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الرحلات “ستكون موزعة عبر 5 مطارات بولايات الوطن، وذلك وفق البرنامج التالي: أربع طائرات تنطلق من الجزائر العاصمة، وطائرتان بكل من وهران وقسنطينة وورقلة وبشار”.

وأضاف بيان الوزارة أن “الثمن النهائي لهذه السفرية هو 85 ألف دينار، بدلا من 140 ألف دينار، بعد الشركات العمومية، “سونطراك” و”سونلغاز” و”موبيليس” و”سيربور” و”مدار””، مشيرة إلى أن هذا السعر يشمل تكاليف كل من ثمن التذكرة والتأشيرة والتأمين على السفر وكشف PCR لأقل من 72ساعة ووجبة الطعام والتنقل من وإلى مطار دوالا.

وكشفت الوزارة عن 5 شروط يشترط توفرها في الراغبين في التنقل إلى دوالا، أولا أن يكون المتقدم لاقتناء تذكرة السفر يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، وثانيا أن يكون حامل جواز السفر مدة صلاحيته أكثر من ستة 06 أشهر، ثالثا ضرورة امتلاكه للجواز الصحي الخاص بفيروس كورونا، ورابعا أن يكون أيضا قد تلقى اللقاح ضد الحمى الصفراء، خامسا وأخرا يتوجب عليه تناول دواء ضد الملاريا، على أن تتكفل مصالح وزارة الصحة بالجانب الصحي، وفق ما جاء في بيان الوزارة.

من جانبه، أوضح الطاهر ساحري مدير “تورينغ كلوب”، عن الرحلات المعلن عنها من قبل الوزارة، ستكون كافية لنقل نحو 1700 مشجع نحو الكاميرون، مشيرا إلى أن موعد أول رحلة سيكون يوم 24 مارس الجاري في الساعة الواحدة صباحا.