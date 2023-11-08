نقل 7 مقابلات تلفزيونيا على المباشر

ينقل التلفزيون العمومي الجزائري وقائع سبع مقابلات للبطولة الوطنية، على المباشر.

ويتعلّق الأمر بِفعّاليات الجولة السادسة، التي تُجرى مقابلاتها ما بين الـ 17 والـ 19 من نوفمبر الحالي.

ويُمكن للجمهور الجزائري مشاهدة سبع مقابلات من أصل 8 مواجهات، على المباشر في التلفزيون. يوجد بينها لقاءان يُمكن مشاهدتهما إلكترونيا (اليوتيوب).

وكما هو معلوم، تُجرى كلّ المقابلات بِمُدرّجات شاغرة.

وتتمثل لائحة المقابلات ونقلها تلفزيونيا وإلكترونيا كالتّالي (إضغط هنا).

بقي التذكير، أن أطوار الجولة الخامسة تُجرى ما بين الجمعة والسبت المقبلَين. وحينها ينقل التلفزيون العمومي الجزائري وقائع أربعة لقاءات على المباشر.