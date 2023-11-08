-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نقل 7 مقابلات تلفزيونيا على المباشر

علي بهلولي
  • 545
  • 0
نقل 7 مقابلات تلفزيونيا على المباشر

ينقل التلفزيون العمومي الجزائري وقائع سبع مقابلات للبطولة الوطنية، على المباشر.

ويتعلّق الأمر بِفعّاليات الجولة السادسة، التي تُجرى مقابلاتها ما بين الـ 17 والـ 19 من نوفمبر الحالي.

ويُمكن للجمهور الجزائري مشاهدة سبع مقابلات من أصل 8 مواجهات، على المباشر في التلفزيون. يوجد بينها لقاءان يُمكن مشاهدتهما إلكترونيا (اليوتيوب).

وكما هو معلوم، تُجرى كلّ المقابلات بِمُدرّجات شاغرة.

وتتمثل لائحة المقابلات ونقلها تلفزيونيا وإلكترونيا كالتّالي (إضغط هنا).

بقي التذكير، أن أطوار الجولة الخامسة تُجرى ما بين الجمعة والسبت المقبلَين. وحينها ينقل التلفزيون العمومي الجزائري وقائع أربعة لقاءات على المباشر.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: مورينيو يُهنّئ عوّار وخطآن فادحان من توبة

بِالفيديو: مورينيو يُهنّئ عوّار وخطآن فادحان من توبة

محرز يسبق اللاعبين العالميين في السعودية بِهذا القرار

محرز يسبق اللاعبين العالميين في السعودية بِهذا القرار

“نمر البايرن” صار مُدرّبا في التنمية البشرية!

“نمر البايرن” صار مُدرّبا في التنمية البشرية!

بِالفيديو والصّورة: عمّورة يُصاب بعد أداءٍ خرافيٍّ

بِالفيديو والصّورة: عمّورة يُصاب بعد أداءٍ خرافيٍّ

روني: نجوتُ الآن لِأنّي كنتُ أشرب الخمر حتّى “أرى الدّيك حمارا”!

روني: نجوتُ الآن لِأنّي كنتُ أشرب الخمر حتّى “أرى الدّيك حمارا”!

“هدفي العودة إلى المنتخب والفوز بالنجمة الثالثة”

“هدفي العودة إلى المنتخب والفوز بالنجمة الثالثة”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد