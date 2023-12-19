نقْل أسلحة ومواد حساسة للإرهابيين يكلّف شقيقيْن 15 سنة سجنًا

ضبط قرابة مليار سنتيم مزورة بحوزة أحد المدانين

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس مؤخرا، حكما يدين شقيقين بعقوبة 15 سنة سجنا لتورطهما في قضية تعلقت بالانخراط في تنظيم إرهابي ينشط بالداخل. وجرى توقيف أحد المتهمين متلبسا بنقل أسلحة وكمية من المواد الخاصة بصناعة المتفجرات بضواحي دلس إلى الجماعات الإرهابية، علما أنه من سكان سيدي داود، وتوصلت إليه مصالح الأمن بعد تحريات مكثفة، استمرت لأسابيع.

وتبين أنه كان ينشط لصالح إرهابي خطير مقضى عليه وهو المدعو العكروف الباي الملقب بـ”الفرماش”، الذي تولى إمارة كتيبة جند الأنصار، حيث أنه كان على اتصال دائم مع عناصر وتزويدهم بالمعلومات والعمل على تسهيل تحركاتهم وقد ثبت ذلك من خلال تسجيلات ورسائل نصية في هاتفه النقال وكذا حيازته على مناشير فيديوهات محرضة للأعمال الإرهابية. أما شقيق المتهم المذكور، فقد تم ضبطه في إحدى العمليات التي قامت بها المصالح المشتركة للأمن والجيش الوطني الشعبي، شهر ماي من سنة 2020.

واعترف المتهم “م. محمد”، وهو من مواليد 1988، أنه اتصل بالجماعات الإرهابية الناشطة بين إقليمي بومرداس وتيزي وزو، مع بداية سنة 2018، بوساطة من طرف الإرهابي المكنى بـ”أبي المسلم”، ابن قريته بضواحي بغلية، حيث إن هذا الأخير كان قد التحق بالجماعات المسلحة قبل 15 سنة، وطلب من المتهم في قضية الحال العمل لصالحهم، ثم استلم بعد أسابيع قليلة سلاحا ناريا لاستخدامه في ابتزاز أبناء قريته ومطالبتهم بالأموال خاصة في موسم جني العنب والتفاح. كما صرح المتهم أن أول اتصال له بـ”أبي المسلم” في بداية سنة 2018، حيث طلب منه مساعدته في الالتحاق بالجماعات الإرهابية داخل الوطن، وتمكينه من سلاح ناري، كما طلب منه مساعدته للالتحاق بتنظيمات إرهابية خارج الوطن خاصة سوريا.

وطلب “أبو المسلم” من المتهم العمل لصالحهم والمشاركة إلى جانبهم في أعمال إرهابية، فكلّف بعمليات ترصد لعناصر الأمن والحواجز الأمنية، وتتبع تحركات إرهابي سلم نفسه قبل فترة.

كما تولى المتهم نقل الإرهابيين بواسطة سيارته، من ولاية بومرداس إلى تيزي وزو، واقتناء كميات كبيرة من المؤن والملابس، وأسطوانات الغاز وشرائح الهواتف النقالة. وجرى تسليم المواد المذكورة، في عدة مناطق مثل تادميت، وادي الأربعاء، بغلية بن شود، وحوش الشريف. كما تنقلت مجموعة إرهابية على صلة مع المتهم إلى منزل لأبناء عمومته، وقاموا بتهديدهم على خلفية نزاع عقاري يوجد بين الطرفين. وحين أوقف المتهم، كان بصدد نقل أسلحة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات إلى الإرهابيين، وضبط بحوزته ساعتها مبلغ 890 مليون سنتيم مزورة.