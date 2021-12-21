نكاز أمام الجنايات والمحاكمة بعد أيام

لاستكمال إجراءات متابعته

استمع قاضي التحقيق لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، لأقوال الناشط السياسي رشيد نكاز، استكمالا لإجراءات التحقيق في الملف المتابع به والذي سيطرح للنظر بتاريخ 27 ديسمبر الجاري أمام ذات الهيئة القضائية.

وحضر رشيد نكاز إلى المحكمة، الثلاثاء، امتثالا للاستدعاء المباشر الموجه له، مرفقا بهيأة دفاعه، قبل أن يغادرها بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق، تحضيرا للمحاكمة التي ستكون بعد أيام بتشكيلة جنائية يترأسها القاضي “بن ميسة إلياس”، والمستشارين “بوجدو سفيان” و”أفتن نسرين”.

ويرتقب أن يمثل الناشط السياسي رشيد نكاز بعد أسبوع من اليوم أمام محكمة الجنايات، عن جناية تحريض السكان على حمل السلاح، وكذا جناية الشروع في منع للمواطنين على ممارسة حق الانتخاب بواسطة خطة مدبرة للتنفيذ على أراضي الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن رشيد نكاز أفرج عنه بتاريخ 19 فيفري الفارط في إطار تطبيق إجراءات العفو الرئاسي التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد عدة طلبات أودعها دفاعه للإفراج عنه أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، وسبق أن أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء قرارا بإيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 4 ديسمبر 2019 عقب توقيفه على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين قادما من إسبانيا.