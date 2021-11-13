نكافح من أجل الشعب

توعد منتخب "الخيول" مجددا بالهزيمة في الجزائر.. بلماضي:

توعد مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، المنتخب البوركينابي بالهزيمة في اللقاء الذي سيجمع الطرفين الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة مساء بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، برسم الجولة الأخيرة عن المجموعة الأولى من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم قطر 2022، في مباراة ستكون حاسمة لتحديد هوية المنتخب الذي سيصعد لمباراة السد من تصفيات “المونديال”.

ويتواجد المنتخب الوطني في أفضل رواق للتأهل إلى مباراة السد في مارس القادم، حيث يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف بوركينا فاسو، وبعده منتخب النيجر بأربع نقاط، وأخيرا منتخب جيبوتي في ذيل الترتيب.

وكان المنتخب الوطني، قد فاز السبت، باللقاء الخامس، أمام منتخب جيبوتي بملعب القاهرة الدولي، بأربعة أهداف دون رد، في وقت تعثر المنتخب البوركينابي أمام النيجر بنتيجة (1-1).

سنلعب للفوز على بوركينا فاسو ولا يهمني تعادلها أمام النيجر

ويحتاج المنتخب الوطني التعادل على الأقل خلال موقعة “مصطفى تشاكر” من أجل حسم بطاقة العبور للدور الأخير من تصفيات كأس العالم أفريقيا على حساب منتخب بوركينا فاسو.

وأكد بلماضي، مدرب المنتخب الوطني، في تصريح وسائل الإعلام بعد العودة من العاصمة المصرية القاهرة، أن نتيجة منافسه المباشر على ورقة التأهل لمباراة السد من التصفيات “المونديالية” لا تهمه، وسيلعب يوم الثلاثاء القادم من أجل الفوز وكفى، قائلا في هذا السياق: “سأقولها بكل صراحة، وبعيدا عن الشعبوية نحن نعمل من أجل إسعاد الشعب الجزائري، وتشريف الراية الوطنية وفقط”، مضيفا: “أقول هذا، حتى يعلم الكل أنني لا أكثرت إطلاقا لتعادل أو فوز منتخب بوركينا فاسو، بقدر ما يهمني المنتخب الجزائري..لدينا مباراة مهمة أمام منتخب بوركينا فاسو، وسنستغلها لتحقيق نتيجة إيجابية جديدة، وإسعاد جماهيرنا التي ستسجل عودتها للمدرجات”.

وتطرق بلماضي للحديث عن عودة الجماهير إلى ملعب مصطفى تشاكر بعد غياب أزيد من عامين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا في هذا السياق أن هذا الأمر سيكون حافزا كبيرا لرفقاء القائد رياض محرز، قائلا: “صراحة نفاد التذاكر من الأكشاك في ظرف وجيز لم يفاجئني إطلاقا، لأن الشعب الجزائري اشتاق إلينا مثلما اشتقنا له”.

بلايلي يعاني في الكاحل وقد يغيب هذا الثلاثاء عن الخضر

وأكد بلماضي، أن بلايلي قد لا يلعب المباراة القادمة أمام بوركينا فاسو، بسبب معاناته من انتفاخ على مستوى الكاحل، جراء تعرضه للإصابة خلال مباراة جيبوتي الأخيرة، حيث قال: “يوسف بلايلي تعرض لإصابة على مستوى الكاحل خلال مواجهة جيبوتي..في الوقت الحالي، لا نعرفه موقفه من مواجهة منتخب بوركينا فاسو، خاصة أنه يعاني من انتفاح على مستوى الكاحل”.

ومن المنتظر أن يخضع الجهاز الطبي بلايلي لبرنامج عملي خصوصي بهدف تجهيزه للمشاركة في المباراة، لاسيما وأن نجم فريق قطر القطري لاعبا مؤثرا في صفوف “الخضر”، حيث سجل هدفا وصنع 4 أهداف أخرى خلال المباريات الـ5 التي لعبها في دور المجموعات من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022، كما أنه ورغم تواجد سعيد بن رحمة نجم وست هام الإنجليزي وآدم وناس نجم نابولي الإيطالي، فإن بلماضي يفضل دائما التعويل على بلايلي في مركز الجناح الأيسر.