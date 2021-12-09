نكتة نهاية السنة.. مهزلة “المخزن” والاتحاد الإفريقي لكرة اليد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد في بيان له نشره، الخميس، عن تأجيل بطولة القارة السمراء للعبة إلى تاريخ لاحق.

وكان يُفترض تنظيم بطولة إفريقيا لِكرة اليد ما بين الـ 13 والـ 23 من جانفي 2022، بِالصحراء الغربية التي تُعاني جرائم المحتلّ المغربي.

وقاطعت الجزائر هذه البطولة بِسبب تنظيمها فوق تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، المُعترف بها من قبل هيئة الأمم المتحدة، وليس كما يدّعي نظام المغربي محمد السادس وأبواقه وذبابه و”العيّاشة”.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة اليد إنه سيُعيد دراسة الملف، في اجتماع يعقده بِتاريخ الـ 28 من ديسمبر الحالي، بعد احترازات استلمتها الأمانة العامّة للهيئة، عقب سحب القرعة بِمدينة أبيدجان الإيفوارية، الأربعاء.

وكانت القرعة قد سُحبت عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، في واحدة من مهازل الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، وكبيرهم “المخزن” (نظام المغربي محمد السادس) الذي علّمهم السّحر.