نكسة دبلوماسية جديدة للنظام المغربي في إفريقيا

تلقت الدبلوماسية المغربية نكسة جديدة في الانتخابات التي جرت الجمعة بالعاصمة الزامبية كينشاسا، والتي خصصت لاحتضان مقر للوكالة الافريقية للأدوية.

النظام المغربي وعلى الرغم من التطبيل والتهويل والعويل الذي رافق عودته إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي في سنة 2017، وعلى الرغم من تحالفه مع نظام الكيان الصهيوني، إلا أنه احتل المرتبة الرابعة خلف كل من رواندا والجزائر وتونس، في صفعة جديدة تؤكد عودته المتعثرة.

وحصلت الجزائر على أكثر من 83 نقطة، مقابل 86 نقطة لرواندا الفائزة، وحلت تونس في المرتبة الثالثة بواقع 80 نقطة، فيما جاءت المملكة المغربية في المرتبة الرابعة بواقع 76 نقطة فقط.

ولم يتمكن النظام المغربي من التأهل إلى المرحلة النهائية وأقصي في الأدوار الأولى، تاركا المجال أمام الجزائر ورواندة الفائزة، في غياب تنسيق بين الدول العربية الإفريقية، التي ترشحت منها الجزائر وتونس ومصر ومملكة المخزن.