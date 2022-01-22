نكسة دوالا حرمت “الخضر” من تحطيم عدة أرقام في “الكان”

مبولحي ومحرز يزاحمان جيل الثمانينيات مشاركة وتهديفا

تسببت النكسة التي تكبدها المنتخب الوطني في نسخة “الكان” بالكاميرون” في تضييع فرص هامة لتحطيم عدة أرقام كانت بحوزة جيل الثمانينيات لسنوات طويلة، سواء من ناحية الأكثر حضورا أو الأكثر تهديفا، ورغم أن مبولحي قد حسن رقمه من ناحية عدد المشاركات (الثاني بـ18 لقاء رفقة بلومي)، فإن محرز ضيع فرصة الانفراد بصدارة الهدافين، بعدما تجمد رقمه عند 6 أهداف رفقة بلومي.

ضيعت تشكيلة المدرب جمال بلماضي عدة مكاسب كان بالمقدور تجسيدها في نهائيات “الكان” الجارية بالكاميرون، وهذا بعد خروجهم من الدور الأول، حيث كان بإمكان رفقاء بلايلي مواصلة تحطيم الأرقام التي صنعوا فيها التميز خلال دورة 2019، إلا أن الإقصاء المبكر حرم العناصر الوطنية من تحسين عدة أرقام فردية وجماعية، ما يجعل جيل الثمانينيات متمسكا بعدة ميزات، ولا يزال مرجعا مهما بخصوص المشاركات النوعية للمنتخب الوطني على صعيدي المونديال أو “الكان”.

وقد كان أكبر الخاسرين القائد رياض محرز الذي صام عن التهديف في هذه الدورة، ما حرمه من فرصة الانفراد بصدارة الهدافين في نهائيات “الكان”، وهو الذي بحوزته 6 أهداف مناصفة مع بلومي. وكان محرز قد سجل 3 أهداف في دورتي 2015 و2017 ليضيف إليها ثلاثية أخرى في دورة 2019، ويحتل المرتبة الثانية كل من رابح ماجر وجمال مناد بـ5 أهداف، فيما بقي سليماني في المرتبة الثالثة بـ4 أهداف بعدما عجز عن التهديف في دورة الكاميرون.

من جانب آخر، فإن هذه الدورة ورغم سلبياتها، خدمت بعض اللاعبين في تحسين أرقامهم من ناحية الحضور وعدد المشاركات، وفي مقدمتهم الحارس مبولحي الذي شارك في 5 دورات وارتقى إلى المرتبة الثانية بـ18 مباراة مناصفة مع بلومي وراء ماجر بـ22 مباراة، فيما واصل بعض أبناء بلماضي مزاحمة جيل الثمانينيات في هذا الجانب، على غرار محرز المتواجد في المرتبة الثالثة بـ17 مباراة، وماندي رابعا بـ16 لقاء، والثنائي فغولي وسليماني بـ15 مقابلة. أرقام كانت ستكون أفضل لو تم اجتياز الدور الأول من دورة هذا العام، ناهيك عن مشكل الفعالية الذي حرم خط الهجوم من التسجيل، بعدما اكتفت العناصر الوطنية بهدف شرفي وحيد وقعه بن دبكة في لقاء كوت ديفوار.

وقد خلفت مشاركات المنتخب الوطني في الدورات السابقة من “الكان” عديد البصمات والنكسات، وإذا كانت الجماهير الجزائرية تحتفظ بذكريات جميلة عن لقب 2019 مثلما احتفظت لسنوات بالتتويج الوحيد عام 1990 كأفضل ذكرى، في وقت كان يأمل عشاق “الخضر” مواصلة التألق في دورة الكاميرون، لكن نكسة الخروج من الدور الأول أخلطت جميع الحسابات، ما يجعل جيل الثمانينيات لا يزال محتفظا بعدة أرقام وميزات في نهائيات “الكان”، بدليل حضوره المنتظم وتواجده في المربع الذهبي في 3 مناسبات، وتنشيطه لنهائي 80 وتتويجه بلقب دورة 90، فيما خرج من الدور الأول في دورة 86 بمصر.

أرقام وإحصائيات من مشاركات “الخضر” في “الكان”

قائمة الهدافين في نهائيات كأس أمم إفريقيا

6 أهداف: محرز وبلومي.

5 أهداف: ماجر ومناد

4 أهداف: سليماني.

3 أهداف: بن ساولة، عصاد، لالماس، دزيري، عماني، آدم وناس

هدفان: تاسفاوت، سوداني، مصابيح، صايب، وجاني، عشيو، بن ميلودي، فغولي، بونجاح، بلايلي.

هدف واحد: بن دبكة، كالام، ياحي، عبد المالك شراد، فرقاني، ناصر بويش، ناصر بويش (2)، شريف الوزاني، أكرور، بوعلام عميروش، بوقرة، جمال زيدان، حليش، مرزقان، فريد غازي، عامر بوعزة، كراوش، لونيسي، مطمور، ماموني، ماروك، بن طالب، لعزيزي، غلام، زافور، موسوني، فرحاوي، معطار، هني.

اللاعبون الأكثر مشاركة في نهائيات “الكان” باحتساب عدد اللقاءات

22 لقاء: ماجر

18 لقاء: بلومي ومبولحي.

17 لقاء: مناد، صايب، محرز.

16 لقاء: مفتاح، فرقاني، ياحي، ماندي.

15 لقاء: فغولي وسليماني.

14 لقاء: دزيري، سرباح، مرزقان.

13 لقاء: مغارية، قديورة.

12 لقاء: يزيد منصوري وبونجاح.

11 لقاء: تاسفاوت، قندوز، شريف الوزاني، بن ساولة، شعيب، براهيمي، بن سبعيني.

10 لقاءات: عصاد، كريم زياني، كراوش.

9 لقاءات: مجيد بوقرة، حليش، بن ناصر.

8 لقاءات: صايفي، كويسي، محمد قاسي سعيد، مولاي حدو، دريد، مدان.

7 لقاءات: قاواوي، ماموني، بن حليمة، لارباس.

اللاعبون أكثر حضورا في دورات “الكان”

6 دورات: ماجر، محيي الدين مفتاح.

5 دورات: مغارية، صايب، مناد، مبولحي، سليماني.

4دورات: دزيري، تاسفاوت، قادري، ياحي، بلومي، مرزقان، فرقاني، سرباح، حليش، فغولي.