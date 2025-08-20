“نكسة كبيرة” للمخزن في مؤتمر طوكيو الدولي “تيكاد 9”

سقوط كل مناوراته للمساس بالحقوق الصحراوية في الاتحاد الإفريقي

أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد يسلم بيسط، أن المغرب مني بـ”نكسة كبيرة” في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “تيكاد 9″، الذي انطلقت أشغاله الأربعاء بمدينة يوكوهاما اليابانية، ليس فقط بسبب فشل محاولاته الرامية إلى منع مشاركة الجمهورية الصحراوية، بل أيضا لرفض المشاركين حذف عبارة تؤكد على الشراكات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

وفي تصريح لـ”وأج”، أوضح بيسط، أن المغرب حاول “مرارا وتكرار” حذف فقرة من “بيان يوكوهاما” حول الشراكة بين اليابان والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، حيث سعى جاهدا الى حذف عبارة “الدول الأعضاء” المتكررة عدة مرات، لكن تم التصدي له من طرف أغلب المشاركين والاحتفاظ بهذه العبارة في البيان الختامي.

وأضاف بيسط، أن ما حدث يمثل “نكسة كبيرة للمغرب ولمناوراته الهادفة للمساس بحقوق الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسّس للاتحاد الإفريقي”، كما يشكّل أيضا

“فشل محاولاته الرامية إلى منع مشاركة الصحراء الغربية في القمة، ولكن أيضا رفض الأفكار الغريبة التي يدافع عنها بخصوص تهميش الاتحاد القاري”.

وأبرز الوزير، أن الجمهورية الصحراوية تشارك في هذا المؤتمر بوفد رفيع المستوى يقوده الوزير الأول، حمودي بشرايا بيون، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار التزامها بالقيام بكل واجباتها تجاه نشاطات الاتحاد الإفريقي مع الشركاء الأجانب.

وأشار إلى أن هذا الموعد يتميز بكون المضيف الياباني حفظ الدرس من التجارب الماضية بخصوص “بلطجة” الاحتلال المغربي، كما حدث العام الماضي في المجلس الوزاري التحضيري للقمة عندما قام الوفد المغربي بالاعتداء على نظيره الصحراوي في لحظة وثّقتها كل الصحافة الدولية.

وقال في هذا الصدد، إن السلطات اليابانية “لم تترك اليوم في القمة أي فرصة للوفد المغربي وقامت بتوفير حماية لصيقة للوفد الصحراوي وللوحة التي تحمل اسم الجمهورية العربية الصحراوية، حيث لم ولن يستطيع المغاربة اختطافها مهما حاولوا”.

بدوره، أكد نائب ممثل الجمهورية الصحراوية لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، ماء العينين لكحل، أن الاحتلال المغربي “حاول بكل الطرق عرقلة هذه المشاركة ولكن وضوح رؤية الاتحاد الإفريقي وإصراره على احترام القرارات المتعلقة بالشراكات حال دون ذلك”، مشدّدا على أن الهيئة القارية “ترفض أن تخضع للإملاءات، كما ترفض كل المحاولات الرامية لاستبعاد الدول المؤسّسة والأعضاء من هذه الاجتماعات”.

وأضاف المتحدث، أن هذه المشاركة “تثبت من جديد أن الجمهورية الصحراوية حقيقة قارية ودولية لا رجعة فيها وأنها واقع مفروض بموجب الحقيقة التاريخية والقوة القانونية ويجب على المغرب أن يتعايش وأن يتفاعل معها”.

وبعد فشل محاولاته في استبعاد الجمهورية الصحراوية من هذه القمة، مثلما فشل في إقصائها من الاتحاد الإفريقي رغم سياسة الرشوة و”البلطجة” وشراء الذمم، يجد المغرب نفسه في كل مرة في مأزق حقيقي في كيفية التعاطي مع هذه المعضلة التي سبّبت له السنة الماضية فضيحة مدوية في اجتماع طوكيو، حيث حاول أحد “دبلوماسييه” سرقة لوحة الجمهورية الصحراوية من ممثلها هناك، في مشهد كرّس سياسة “البلطجة” التي أصبحت علامة مسجلة في عمل دبلوماسية المخزن.

ولم تكن حادثة السنة المنصرمة في اليابان هي الوحيدة في الصدام المغربي مع الدول المشاركة في القمة الإفريقية-اليابانية، حيث قاطع المخزن أشغال المؤتمر بتونس سنة 2022 عندما استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، نظيره الصحراوي إبراهيم غالي، ما دفعه إلى التهجم على تونس ومؤسساتها والتسبّب في أزمة دبلوماسية بين الطرفين لا تزال تداعياتها مستمرة.