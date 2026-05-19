نمتلك من الكفاءات والتمكّن التكنولوجي لتطوير وتوسيع منظومتنا الرقمية

عقب إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي "ريبوست" وزير البريد:

دعا وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، المؤسسات الناشئة في مجال الخدمات الرقمية، إلى التوجّه نحو الأسواق الدولية، والاستثمار بكثافة في القطاعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة، مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والبطاقات الذكية وأمن المعلومات وحماية البيانات والمحتوى الرقمي، مؤكدا في الوقت نفسه، أن بلوغ هذه الأخيرة لمرحلة النضج في السوق المحلية يستوجب توسعها خارج الحدود والتكامل فيما بينها لرفع قدراتها التنافسية دوليا، مشددا على أهمية مواكبة التطورات التقنية وتشجيع البحث، وهو ما يسمح من اجتياز بحر الرقمنة بأمان.

وأكد الوزير، في كلمة له على هامش الحدث التكنولوجي الهام في مجال الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة الموسوم بـ”الجزائر في عصر الذكاء الاصطناعي” الذي نظمته المؤسسة الناشئة “إنتاج ديجيتال”، أن الجزائر أصبحت رائدة في مجال التكنولوجيات، حيث استثمرت أموالا طائلة في دعم البنية التحتية للقطاع من أجل إعطاء أحسن خبرة للمواطنين والمؤسسات الناشئة التي دعاها إلى إيجاد الحلول لمواكبة التحديات والمخاطر التي ستسمح ببلوغ المكانة الدولية في مجال الرقمنة، مضيفا أن هناك عديد المؤسسات الناشئة بدأت من الصفر ونجحت، وأخرى أخفقت ولم تفشل، بفضل التحديات بسواعد جزائرية، مشيرا في ذات السياق إلى حرص القطاع على دعم حاملي المشاريع المبتكرة عبر صناديق الاستثمار والزيارات الميدانية.

الحدث التكنولوجي، الذي رعته مؤسسة “اتصالات الجزائر”، بمرافقة من طرف متعاملي الهاتف النقال، مساء الاثنين، بفندق “الأوراسي” في العاصمة، جاء – حسب القائمين عليه- في سياق التزام الدولة الثابت بتشجيع الخبرات الوطنية في التقنيات الحديثة، التي تعد محركا أساسيا لتطوير المنظومة الرقمية الجزائرية، كما سلط القائمون على الفعالية الضوء على أهمية تضافر الجهود بين أصحاب القرار من فاعلين اقتصاديين وخبراء والشركات الناشئة المبتكرة لتحقيق السيادة الرقمية الوطنية.

وعرف الحدث إطلاق المؤسسة الناشئة “إنتاج ديجيتال” منصتها الجديدة للذكاء الاصطناعي “ريبوست” المخصّصة لليقظة الإستراتيجية والإنصات الاجتماعي وإدارة السمعة الرقمية، حيث أثبت أصحابها، أن الجزائر تمتلك الكفاءات مع التمكّن التكنولوجي اللازم لبناء حلولها الخاصة في الذكاء الاصطناعي لتصبح البيانات المحلية رافعة إستراتيجية حقيقية للأداء والسيادة الرقمية عربيا ودوليا.

من جهتها، أكدت مؤسسة “اتصالات الجزائر”، على هامش الحدث، سياستها الداعمة للمبادرات المحلية ذات القيمة المضافة، كما ترجمت حرصها على تشجيع الحلول التكنولوجية المطورة محلياً، لبناء منظومة رقمية قوية وناجعة قائمة على الخبرة والمهارات الجزائرية.