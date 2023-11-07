“نمر البايرن” صار مُدرّبا في التنمية البشرية!

تحوّل أوليفر كان حارس منتخب ألمانيا ورئيس النادي المحلّي بايرن ميونيخ سابقا، إلى نشاط آخر لا علاقة له بِكرة القدم.

وكان مجلس إدارة النّادي البافاري قد أقال الرّئيس أوليفر كان في أواخر شهر ماي الماضي، بِسبب سلبية النتائج المُسجّلة.

وسيُنشّط “نمر البايرن” (54 سنة) دورات في التنمية البشرية، عبر منصّة إلكترونية. وسيدور محور الجلسات حول التحفيز والإرادة والقيادة، و”كيف تصبح…في ثلاثة أيّام”، وغيرها من المفردات والعبارات التي تلوكها ألسن مُدرّبي التنمية البشرية.

وفي أحدث تقرير لِصحيفة “بيلد” الألمانية، فإن كل راغب في التسجيل لِهذه الدورات الإلكترونية، مُطالب بِتسديد مبلغ مالي عن كلّ جلسة قيمته 99 أورو (نحو 1.5 مليون سنتيم)…فقط!