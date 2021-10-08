نموذج جديد لعقود السكن.. وهذه حالات الفسخ

"عدل" تؤكد أنّ كل طلبات الاستفادة إلكترونيّا

أكد القرار الوزاري رقم 73 الصادر في الجريدة الرسمية اعتماد الطرق الإلكترونية كوسيلة لمعالجة طلبات الاستفادة من سكن في إطار برامج البيع بالإيجار.

ويتعلق الأمر بالقرار المؤرخ في 30 أوت الماضي، والذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 جويلية 2001 المحدد لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.

وبموجب هذا القرار، تبلغ الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره المكتتبين، بالطرق الإلكترونية أو برسالة موصى عليها، قرار القبول أو الرفض المعلن من قبل اللجنة، أو كل وثيقة أخرى معدة من طرف مصالحها.

كما “يجب على كل صاحب طلب اقتناء سكن في إطار البيع بالإيجار زيارة مرة واحدة في الشهر، على الأقل الموقع الإلكتروني للوكالة www.aadl.com.dz“.

وفقا لنفس النص، “تثبت الوثائق المرسلة بالطرق الإلكترونية، تلقائيا، بوصل استلام إلكتروني أثناء تفحص الموقع الإلكتروني و/ أو تحميلها من طرف المرسل إليه يبين تاريخ وتوقيت الاستلام وكذا الآجال النهائية”.

افتتاح الاكتتاب للحصول على شقة بصيغة الترقوي العمومي

كما صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية قرار وزاري آخر يتضمن نموذجا جديدا لعقد البيع بالإيجار.

ويتعلق الأمر بالقرار المؤرخ في 30 أوت الماضي المعدل للقرار المؤرخ في 23 جويلية 2001 والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار.

وبموجب النموذج الجديد للعقد، يمنع منعا باتا على المستأجر المستفيد، أثناء فترة البيع بالإيجار، أن يؤجر مسكنه أو التنازل عنه للغير، بصفة كلية أو جزئية أو يمارس فيه أي نشاط حر أو تجاري.

ويترتب على عدم تسديد ثلاثة أقساط شهرية بعد تبليغ المعني بإعذارين، مدة كل منهما 15 يوما برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام أو أي وسيلة قانونية أخرى، فسخ هذا العقد على مسؤولية المستأجر المستفيد وحده.

وفي حالة التسديد الكلي لثمن المسكن، يبقى المستفيد ملزما بدفع كل التكاليف المتعلقة بالأجزاء المشتركة للمتعهد للترقية أو القائم بإدارة أملاك الذي يتم تعيينه لهذا الشأن، وهذا طبقا للتنظيم المعمول به، حسب نفس المصدر.

من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، أول أمس، عن افتتاح باب الاكتتاب لصالح المواطنين للحصول على شقة بصيغة الترقوي العمومي (LPP) بولاية بومرداس، حسب المخزون المتوفر لهاته السكنات على مستوى العديد من بلديات الولاية ابتداء من هذا الأحد.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها أنها تدعو “كافة المواطنين، عبر التراب الوطني، الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي العمومي (LPP) بولاية بومرداس إلى الإطلاع والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz ابتداء من يوم الأحد 10 أكتوبر الجاري.

وبخصوص المواقع السكنية المعنية، أوضحت المؤسسة أن هاته العملية تخص، حسب المخزون المتوفر لدى المؤسسة، المواقع التالية: حي 80 مسكنا ترقويا عموميا (خميس الخشنة)، حي 269 مسكن ترقوي عمومي (حمادي)، حي 64 مسكنا ترقويا عمومي (أولاد هداج)، حي 100 مسكن ترقوي عمومي (يسر) وكذلك حي 120 مسكن ترقوي عمومي “الصغيرات” بالثنية.

كما بين ذات المصدر أن المواطنين الراغبين في الترشح يجب أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14- 203 المؤرخ في 15 جويلية 2014 وكذا المرسوم التنفيذي رقم311 – 18 المؤرخ في 10 ديسمبر 2018.

ولمزيد من المعلومات، دعت المؤسسة، في ختام بيانها، المهتمين إلى التقرب من مصالحها التجارية لدى المديرية الجهوية وسط شرق بولاية بومرداس.