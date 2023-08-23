نمو التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا بـ 7.4 بالمئة

خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري..

نما التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا بنسبة 7.4 بالمئة، إلى غاية شهر جويلية من العام الجاري، حيث وصل إلى 160 مليار دولار.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” وفقًا لبيانات الهيئة العامة للجمارك الصينية، إن حجم التبادل التجاري بين الصين والقارة الإفريقية. نما بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى (جويلية 2023).

وأكد المصدر ذاته أن التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا، بلغ حوالي 160 مليار دولار (1.14 تريليون يوان) خلال الفترة المذكورة آنفا. وحافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لإفريقيا على مدى العقد الماضي.

كما بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الجانبين حوالي 263.3 مليار دولار (1.87 تريليون يوان) خلال عام 2022. أي بزيادة قدرها 14.8 بالمئة على أساس سنوي، يضيف المصدر.

ونمت صادرات الصين إلى إفريقيا بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 709.59 مليار يوان. بينما بلغت الواردات 426.65 مليار يوان، وفقا لوكالة “شينخوا”.

وأشارت الوكالة ذاتها إلى أن الصين أكبر وجهة تصدير لإفريقيا، حيث “يعد النفط الخام وخام المعادن والرمل الخام والمنتجات الزراعية، سلع التصدير الأساسية”.